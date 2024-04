Exkluzívne: Andrej Danko práve upratuje ulice Dúbravky. Začal neďaleko miesta, kde zdemoloval semafor, pozrite si video

V noci z 11. na 12. januára slovenské médiá obletela správa, podľa ktorej mal mať predseda SNS Andrej Danko dopravnú nehodu. Už prvotné informácie naznačovali, že šéf národniarov na mieste kolízie nezotrval a s vozidlom odišiel domov. Výsledkom bol zničený semafor na Saratovskej ulici a olejová škvrna tiahnuca sa až k domu podpredsedu Národnej rady.

„Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiadny problém. Všetko je ohlásené na polícii,“ okomentoval vtedy udalosť Andrej Danko. „So stĺpom by som ťažko spisoval poistnú udalosť. Verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada a keby nie, som si vedomý svojej zodpovednosti,“ dodal. Na predsedu SNS sa okamžite spustila vlna kritiky a padať začali aj podozrenia z toho, že za volantom nesedel triezvy. Danko túto skutočnosť od začiatku popieral.

„Po príchode polície na miesto sa vodič ani auto na mieste nenachádzali. Z uvedeného dôvodu nebolo v čase príchodu hliadky polície na miesto zrejmé, kto bol jej účastníkom a rovnako nemohlo dôjsť ani k vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča,“ povedal na margo nehody hovorca Michal Szeiff.

Ďalšie otázniky vyvolali Dankove údajné zranenia. Kým najprv novinárom tvrdil, že sa pri nehode nezranil a z miesta odišiel v poriadku, neskôr v diskusnej relácii povedal, že sa nepekne zranil a domov si odišiel ošetriť svoje rany. Spomínal aj zlomený zub, ktorý mu mal jeho ošetrujúci zubár na ďalší deň „prilepiť“. Pár dní po kolízii dokonca vysvitlo, že Danko absolvoval dychovú skúšku na alkohol až 15 hodín po spomínanej nehode.

„S podozrivým z predmetnej dopravnej nehody sa podarilo policajtom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí vec objasňovali, skontaktovať až v piatok v čase o 14:30 hod., keď bol vypočutý a podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ znelo vyjadrenie polície.

Kamerové záznamy zatiaľ nezverejnili

Približne 3 dni po nehode už bolo jasné, že z udalosti existujú aj kamerové záznamy. „Budeme vás informovať o presných, minútových časoch, kedy sa čo udialo, zverejníme kamerové záznamy, aby sme vyvrátili akékoľvek podozrenie, že tu ktokoľvek vykonával akúkoľvek nadprácu,“ uviedol ešte 16. januára minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ani po viac ako 3 mesiacoch od avizovaného zverejnenia sa však žiadny záznam na verejnosť nedostal.

Prvé tresty začali prichádzať až niekoľko dní od nehody, keď najprv Andrej Danko prišiel o vodičský preukaz a potom na konci januára uhradil stanovenú pokutu. Tú mu magistrát vyrubil vo výške viac ako 2 962 eur. Okrem toho si podpredseda parlamentu vymyslel ďalší trest sám a povedal, že v súvislosti so svojou nehodou bude „zametať Dúbravku od rána do večera.“

„Sľub dodržím a prijímam výzvu. V apríli prídem pomôcť zametať Dúbravku. Dobrý štart ako začať jarné upratovanie. Čistota pol života,“ napísal Danko v príspevku na sociálnej sieti, pričom reagoval na satirickú facebookovú udalosť. Pôvodné upratovanie sa malo uskutočniť 6. apríla, to ale šéf národniarov kvôli prezidentským voľbám na poslednú chvíľu presunul. Ako náhradný termín určil piatok 26. apríla, kde svoju účasť prisľúbil od 9:00 hod. My sme sa teda do Dúbravky na toto upratovanie vybrali pozrieť.

Danko je už na mieste

Andrej Danko prišiel do Dúbravky dnes pred deviatou hodinou. Na mieste sa nachádza viacero novinárov, niekoľkí okoloidúci – najmä dôchodcovia, sa pristavia. Veľa bežných ľudí tu nevidíme.

Danko novinárom hovorí, že prvé pocity pri chytení metly mu pripomínajú vojnu. Následne novinárov poprosil, aby ho nechali pracovať.

Predseda národniarov sa vyjadril aj k nehode a tvrdí, že je už uzavretá a polícia mu zobrala vodičský preukaz na dva roky.