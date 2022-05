Natáčal sa v Prahe, má hviezdne obsadenie. Netflix uverejnil trailer k svojmu najdrahšiemu filmu vôbec

Netlfix uverejnil trailer k najdrahšiemu filmu, aký kedy vyrobil. Do tvorby The Gray Man investoval streamovací gigant až 200 miliónov dolárov. Aj herecké obsadenie je skutočne hviezdne, zahrá si v ňom obľúbený Ryan Gosling, ale aj Chris Evans.

Film s rekordným rozpočtom

Film The Gray Man v hlavnej úlohe s Ryanom Goslingom a Chrisom Evansom údajne zhltol rozpočet šplhajúci sa k 200 miliónom dolárov. Ako píše portál Unilad, je teda jasné, že novinka z dielne Netflixu nezaujme len hereckým obsadením či dejom, ale aj tým, že je to jeden z najdrahších filmov, na aký sa kedy streamovací gigant podujal.

Napriek tomu, že mal Netflix na film vyčlenený rekordný rozpočet, kvôli pandémii bola premiéra posunutá už niekoľkokrát. Režiséri Joe a Anthony Russovci sa však nevzdávali a jeden z najočakávanejších filmov tohto roka sa na svetlo sveta dostane už naozaj čoskoro. Práve bratia Russovci stoja aj za filmami Avengers: Endgame a Infinity War, zdá sa teda, že The Gray Man bude skutočný zážitok.

Medzinárodný lov na zabijakov

„Je to fantastické, je to elektrizujúce. Ubehlo už veľa času, odkedy sme videli film, ako je tento,“ vyjadril sa v rozhovore pre Variety Joe Russo. Dodáva, že je to film plný akcie a herci podali skutočne skvelé výkony. Podľa Joea je to veľká vec aj pre nich, pre Chrisa Evansa to bude jednoznačne zvrat v kariére, zahrá si totiž sociopatického zloducha.

Okrem neho uvidíme vo filme aj Billyho Boba Thorntona (Klub poslednej nádeje), Wagnera Moura (Narcos), Anu de Armas (zahrala si v bondovke Nie je čas zomrieť) či Regé-Jean Pagea (hral jednu z hlavných postáv v prvej sérii seriálu Bridgerton).

Čo sa týka deja, ten sa točí okolo toho najlepšieho agenta CIA, ktorého pravú identitu nikto nepozná. Odhalí však nepríjemné temné tajomstvá agentúry a psychopatický bývalý kolega vypíše na jeho hlavu odmenu. Spustí sa tak medzinárodný lov na zabijakov. Diváci si film na Netflixe budú môcť pozrieť 22. júla.

Zaujímavosťou je, že film sa natáčal aj v Prahe, informuje portál CSFD. Filmári tu kvôli natáčaniu nechali dokonca postaviť trať z vyradených kusov železnice. Kusy trate však boli len prenajaté, po dokončení natáčania ich štáb vrátil pražskému dopravnému podniku.