Lovestream predstavil ďalšie mená: Na vajnorskom letisku sa objaví hip-hopová legenda 50 Cent, v tento deň vystúpi

Leto sa už pomaly blíži a s tým sa objavuje aj otázka, ktorý z festivalov si vybrať. Mnohí ľudia sú roky automaticky verní Pohode alebo Grape, iní čakajú na ohlásenie interpretov a lístok si kúpia podľa pocitov. LoveStream festival už tiež odhaľuje, kto sa pred ľudí postaví.

K menám ako Tom Walker alebo Rita Ora pribudol austrálsky producent Cyril, mladý talent Dianah Kay, talianska pop rocková kapela The Kolors, americký hudobník Macklemore alebo legenda hip-hopu 50 Cent.

„Hip-hopová legenda 50 CENT na Slovensku ! Už 16. 8. 24 si s nami môžeš zaspievať známe tracky ako Candy Shop. Let’s gooo !“ napísali organizátori festivalu na sociálnu sieť.

Veľké zahraničné mená

Open air festival Lovestream sa bude opäť konať na starom letisku v bratislavských Vajnoroch počas troch dní 16. až 18. augusta. Na ploche viac ako 100 futbalových ihrísk sa na piatich hudobných pódiách predstavia svetoví a domáci interpreti, medzi nimi Rita Ora, dvojica Dimitri Vegas & Like Mike, Ray Dalton, Tom Walker, Dennis Lloyd, Rosa Linn či Tujamo. TASR o tom informovala PR manažérka Erika Barkolová.

Britská speváčka Rita Ora patrí medzi najžiadanejšie speváčky súčasnosti. Od roku 2012, keď sa stala známou, predala sedem miliónov singlov, nahrala desiatky hitov a na konte má aj platinový debutový album s názvom Ora. Jej ostatný album vyšiel v roku 2023 s názvom You & I. Skladby Hot Right Now a How We Do (Party) ju preslávili a dostali sa na vrchol britskej hitparády.

V roku 2012 sa stala umelkyňou s najväčším počtom singlov na prvom mieste britského singlového rebríčka. Po účinkovaní na hollywoodskom striebornom plátne sa v roku 2017 vrátila k hudbe vypredaným európskym turné a rok 2018 ukončila očakávaným vydaním druhého štúdiového albumu Phoenix. Spolupracovala aj so zosnulým hudobníkom Avicim v piesni Lonely Together.

Dimitri Vegas & Like Mike je grécko-belgické elektro DJ duo, tvoria ho bratia Dimitri Thivaios a Michael Thivaios. Na sociálnych sieťach ich sleduje viac ako 30 miliónov fanúšikov. Podľa časopisu DJ Mag sa stali v rokoch 2015 a 2019 dídžejmi číslo 1. Spolupracovali s legendárnym hollywoodskym skladateľom Hansom Zimmerom.

Do Vajnôr prídu aj americký spevák Ray Dalton, škótsky spevák a textár Tom Walker, ktorý za skladbu Leave a Light On získal v roku 2019 cenu Brit Awards ako objav roka, multiinštrumentalista Dennis Lloyd z Tel Avivu, slovinská rocková kapela Joker Out, speváčka Rosa Linn, ktorá reprezentovala Arménsko na pesničkovej súťaži Eurovízia v máji 2022 s piesňou Snap.

Na hlavnom pódiu sa predstavia aj Calin & Viktor Sheen zo susednej Českej republiky. Ďalšími účinkujúcimi budú DJ a producent z Nemecka Tujamo či veľmi populárny a obľúbený holandský DJ a producent Hi – Lo, ďalej Sota, Used, A Little Sound, Morgan J, Rudeejay a Anotine Delvig.