Danko upratoval Dúbravku necelé dve hodiny a potom odišiel. Ukázal aj „legendárny“ zlomený zub

Predseda národniarov dnes upratoval Dúbravku, ako sľúbil v dôsledku nehody, ktorú v januári spôsobil. Začal dnes o deviatej hodine, no po necelých dvoch hodinách oznámil, že s upratovaním končí.

Novinárom oznámil, že má povinnosti v Národnej rade o 11. hodine, a tak jeho upratovanie Dúbravky končí. Kým ráno o deviatej v športovej mikine a v rifliach to vyzeralo, že svoje sľúbené upratovacie povinnosti si bude plniť celý deň, napokon to trvalo iba necelé dve hodiny.

Danko tiež prezradil, ako polícia uzavrela jeho nehodu a šéf SNS mal tiež konflikt s okoloidúcou osobou.

Ukázal zub a odišiel

Danko tiež novinárom, ako dôkaz toho, že sa pri nehode v januári zranil, ukázal na krátky moment „zalepený“ zub. Potom nasadol do auta a rýchlo odišiel. Tiež sa priznal, že má bolesti ucha a myslí si, že ho má zapálené. Napriek tomu sa ale rozhodol prísť, aby si novinári nemysleli, že sa vyhovára.

Po tom, ako Danko odišiel, začali z miesta odchádzať aj novinári.

Nehoda Andreja Danka

„Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiadny problém. Všetko je ohlásené na polícii,“ okomentoval vtedy udalosť Andrej Danko. „So stĺpom by som ťažko spisoval poistnú udalosť. Verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada a keby nie, som si vedomý svojej zodpovednosti,“ dodal niekoľko hodín po nehode.

Okamžite sa objavili dohady o tom, či bol Danko triezvy. Ten požitie alkoholu od začiatku odmieta.

„Po príchode polície na miesto sa vodič ani auto na mieste nenachádzali. Z uvedeného dôvodu nebolo v čase príchodu hliadky polície na miesto zrejmé, kto bol jej účastníkom a rovnako nemohlo dôjsť ani k vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča,“ povedal na margo nehody hovorca Michal Szeiff.

„S podozrivým z predmetnej dopravnej nehody sa podarilo policajtom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí vec objasňovali, skontaktovať až v piatok v čase o 14:30 hod., keď bol vypočutý a podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ znelo vyjadrenie polície.

Ďalšie otázniky vyvolali Dankove údajné zranenia. Kým najprv novinárom tvrdil, že sa pri nehode nezranil a z miesta odišiel v poriadku, neskôr v diskusnej relácii povedal, že sa nepekne zranil a domov si odišiel ošetriť svoje rany. Spomínal aj zlomený zub, ktorý mu mal jeho ošetrujúci zubár na ďalší deň „prilepiť“.