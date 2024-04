Kvíz: Prešiel by si znovu základnou školou? Ak tento kvíz nedokončíš na 100 %, mal by si sa do nej vrátiť!

Je to už možno dávno, čo ste naposledy sedeli v lavici, v ktorej ste sa prvýkrát učili o prvočíslach a hlavných mestách Európy. Koľko si ešte pamätáte?

Hoci veľmi radi používame frázu: „Veď to by vedel aj žiak základnej školy,“ môže sa vám naozaj stať, že práve žiaci toho budú o svete vedieť viac ako vy. My dospelí sme predsa tieto veci videli naposledy pred rokmi, dokonca i dekádami, kým tí mladší ich majú ešte v aktívnej pamäti. Napriek tomu by ste sa v tomto kvíze nemali stretnúť s príliš veľkými medzerami, pretože veľkou časťou nášho vzdelania je aj obsah všeobecných vedomostí. Trúfate si na náš dnešný kvíz?

