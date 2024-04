O necelý mesiac HBO Max skončí a nahradí ho iná služba: Výrazne zdražie, ponúkne však viac a viete aj ušetriť

Po tom, ako pred vyše rokom na americkom trhu došlo k zániku služby HBO Max a vzniku jej vynovenej verzie pod názvom Max, sa spoločnosť Warner Bros. Discovery podujala podstúpiť tento vopred avizovaný krok aj v Európe. Výnimkou nebude ani slovensko-český trh, kde k transformácii služby dôjde už 21. mája. Používateľov čakajú vyššie ceny predplatného, ale aj viac obsahu.

„Spoločnosť Warner Bros. Discovery (WBD) potvrdila podrobnosti o predplatnom svojej rozšírenej streamovacej služby Max, ktorá bude spustená 21. mája v strednej a východnej Európe, severských krajinách a na Pyrenejskom polostrove,“ uviedlo WBD v tlačovej správe zaslanej médiám.

Viac obsahu, ale za viac peňazí

Nová služba Max sľubuje výrazne širšiu ponuku titulov a obsahu než doposiaľ ponúka HBO Max. Je to aj vďaka tomu, že Max spojí ponuku služieb HBO Max, Discovery+ a Eurosport. Predplatitelia tak po novom dostanú aj športový obsah a prenosy, a taktiež aj množstvo dokumentárnych a reality programov. Zmenami prejde aj aplikácia pre smart TV, telefóny a tablety.

Max ponúkne „žánre a príbehy z produkcie Warner Bros., DC, HBO Originals, Max Originals, Discovery, TLC, Cartoon Network, Eurosport a ďalších, pričom množstvo obsahu, ktorý je v súčasnosti dostupný na HBO max sa viac ako zdvojnásobí,“ hovorí WBD.

Dva typy predplatného

Vzhľadom na rozšírenie obsahu sa dalo predpokladať, že ceny predplatného porastú. Max bude ponúkať možnosť výberu z dvoch typov predplatného. Prvým je „Štandardné predplatné“, ktoré bude stáť 7,99 eur mesačne. Využívať ho budú môcť najviac dve zariadenia súčasne vo Full HD rozlíšení. Tento druh predplatného tiež umožňuje stiahnuť si až 30 položiek na sledovanie offline. Budú však platiť určité obmedzenia, ktoré služba zatiaľ nespresnila.

Druhým typom je „Prémiové predplatné“, ktoré bude stáť mesačne 9,99 eur. To poskytuje najlepší zážitok zo sledovania. „Používatelia môžu sledovať obsah až na štyroch zariadeniach naraz, a to v rozlíšení Full HD alebo 4K a so zvukom Dolby Atmos podľa dostupnosti,“ uvádza sa v správe. Toto predplatné umožní stiahnuť až 100 položiek dostupného obsahu na sledovanie offline.

Olympiáda pre všetkých, ostatný šport za poplatok

Bonusom na Max bude aj Doplnok Sport, ktorý stojí 3 eurá mesačne navyše. Ten prinesie prenosy z najväčších športových podujatí vrátane tenisových grandslamov, cyklistických pretekov Grand Tours, automobilových pretekov 24 hodín Le Mans, priame prenosy z lineárnych kanálov Eurosport a Eurosport 2 a veľa ďalšieho. Bez ohľadu na verziu predplatného je ale možné športový bonus sledovať len na dvoch zariadeniach súčasne. Samostatne sa predplatiť nedá a nedá sa ani získať zadarmo. Bonusom pre všetkých však bude bezplatné vysielanie celých olympijských hier v Paríži.

Takto môžete ušetriť

Čo sa týka starých predplatiteľov, všetci budú premigrovaní automaticky na nové balíčky. Tí, ktorí majú základné predplatné HBO Max za 6,99 eur mesačne prejdú na Štandardné predplatné.

Bude tiež možné zaplatiť si za službu naraz za rok. V takom prípade budú platiť nasledovné ceny: za 12 mesiacov zaplatíte 79,90 eur pri balíku Štandard, 99,90 eur pri balíku Premium. V oboch prípadoch tak máte možnosť mať kvázi dva mesiace zadarmo.