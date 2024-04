Ukrajina dostane od USA novú zbraň, ktorá môže zmeniť priebeh vojny: Tá dokáže ničiť ciele hlboko v okupovanom území

Správy o tom, že Amerika schválila pomoc pre Ukrajinu, znamenajú obrovský krok vpred a veľkú nádej. Ukrajina, ktorú pred viac ako dvoma rokmi napadlo Rusko, môže prežiť, píše komentátor Washington Post David Ignatius.

To, čo je podľa neho zásadné, je dodanie striel ATACMS-300, ktorých dolet môže zasiahnuť až Krym, píše CNN Prima News.

Všetko sa môže zmeniť

„Schválenie novej vojenskej pomoci Ukrajine vo výške viac než 60 miliárd dolárov pôsobí ako jazda kavalérie, ktorá prišla do mesta zachrániť situáciu pre tých dobrých na barikáde,“ napísal Ignatius.

Dodáva tiež, že treba byť úprimný. Poskytnutie veľkého balíka americkej pomoci podľa neho bude znamenať pokračovanie krvavej vojny, nie jej ukončenie.

Súčasťou pomoci je delostrelecká a protivzdušná munícia, zároveň by „balíček“ od USA pre Ukrajinu mal obsahovať aj strely systému ATACMS-300. Podľa komentátora môže práve táto zbraň byť pre Ukrajinu zásadným faktorom, ktorý prinesie zvrat vo vývoji vojny.

„Tieto presné zbrane umožnia Ukrajine zasiahnuť ciele hlboko na Ruskom okupovanom území na Kryme, Donbase a pobrežných oblastiach. Môžu zasiahnuť ruské letiská, zásobovacie sklady, skladovacie priestory a veliteľské a riadiace centrá na Ukrajine,“ píše tiež.

Tieto údery zo strany Ukrajiny môžu byť obrovským zásahom do priebehu vojny, ktorá nateraz vyzerá skôr na výhru Ruska. Teoreticky by to mohlo otvoriť aj diskusie o mieri.