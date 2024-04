Andrej Danko prezradil, ako sa uzavrela jeho dopravná nehoda: Takýto trest dostal od polície

Nehoda Andreja Danka v polovici januára rozvírila hladiny na Slovensku, najmä preto, že na mieste nehody nezotrval a polícia mu dala fúkať až 15 hodín po nehode.

Danko, okrem pokuty vo výške viac ako 2 962 eur sľúbil, že bude upratovať Dúbravku. K tomu došlo práve teraz a môžete si pozrieť, ako zametá neďaleko miesta, kde zdemolovala semafor.

Prišiel o vodičák

Andrej Danko zároveň povedal, že jeho nehoda z noci 11. na 12. januára tohto roku je už uzavretá. Polícia mu podľa jeho slov zobrala vodičský preukaz. Šéf národniarov si tak dva roky nezašoféruje.

Nehoda Andreja Danka

„Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiadny problém. Všetko je ohlásené na polícii,“ okomentoval vtedy udalosť Andrej Danko. „So stĺpom by som ťažko spisoval poistnú udalosť. Verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada a keby nie, som si vedomý svojej zodpovednosti,“ dodal niekoľko hodín po nehode.

Okamžite sa objavili dohady o tom, či bol Danko triezvy. Ten požitie alkoholu od začiatku odmieta.

„Po príchode polície na miesto sa vodič ani auto na mieste nenachádzali. Z uvedeného dôvodu nebolo v čase príchodu hliadky polície na miesto zrejmé, kto bol jej účastníkom a rovnako nemohlo dôjsť ani k vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča,“ povedal na margo nehody hovorca Michal Szeiff.

„S podozrivým z predmetnej dopravnej nehody sa podarilo policajtom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí vec objasňovali, skontaktovať až v piatok v čase o 14:30 hod., keď bol vypočutý a podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ znelo vyjadrenie polície.