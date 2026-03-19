Netanjahu hlási zásadný zlom: Irán má byť po troch týždňoch vojny najslabší v histórii, stratil dôležitú schopnosť

Izraelsky premiér Benjamin Netanjahu

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Po útokoch USA a Izraela je Irán slabší než kedykoľvek predtým, tvrdí Netanjahu.

Irán po takmer troch týždňoch vojny už nie je schopný obohacovať urán ani vyrábať balistické rakety, vyhlásil vo štvrtok izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Teherán je v dôsledku izraelských a amerických útokov podľa neho „slabší ako kedykoľvek predtým“, zatiaľ čo Izrael by podaktorí označili za „regionálnu, ba aj svetovú veľmoc“.

TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News. „My vyhrávame a Irán je na kolenách,“ povedal Netanjahu na tlačovej konferencii. Izraelská armáda podľa neho pokračuje v ničení iránskych cieľov vrátane arzenálu rakiet, dronov, odpaľovacích zariadení a jadrovej infraštruktúry, a to silou, akú doteraz nepoužívala.

Vojna podľa neho ešte neskončila

Zároveň však vyjadril presvedčenie, že v Iráne „ešte je čo robiť“ a že vojna „bude trvať tak dlho, ako bude potrebné“, aj keď vraj môže skončiť „oveľa skôr, než si ľudia myslia“. Vojna podľa Netanjahua pretvorila Blízky východ na nepoznanie. Cieľom Izraela v Iráne je podľa neho úplne zničiť jeho jadrový program a program balistických rakiet, ako aj vytvoriť podmienky, ktoré umožnia Iráncom „vziať svoj osud do vlastných rúk“.

Foto: SITA/AP

Izraelský premiér taktiež vyzdvihol „bezprecedentnú“ spoluprácu s americkým prezidentom Donald Trumpom. Poprel však, že by Tel Aviv zatiahol Washington do vojny s Iránom, na ktorý obe krajiny neprestajne útočia od 28. februára. „Naozaj si niekto myslí, že ktosi môže prezidentovi Trumpovi rozkazovať, čo má robiť?“ pýtal sa Netanjahu, pričom podobné tvrdenia označil za „výmysly“.

Irán odpovedá útokmi a blokuje kľúčový prieliv

Islamská republika v odvete za americké a izraelské útoky podniká údery na územie Izraela a okolité štáty v Perzskom zálive. Iránske sily tiež prakticky uzavreli Hormuzský prieliv a narušili tak lodnú dopravu v kľúčovej námornej úžine, cez ktorú bežne prechádza 20 percent svetovej ropy.

Netanjahu sa vyjadril aj k úderu na významnú plynárenskú infraštruktúru Južný Párs na juhu Iránu na pobreží Perzského zálivu. Izrael podľa neho pri tomto útoku na komplex konal samostatne. „Prezident Trump nás požiadal, aby sme s ďalšími útokmi počkali, a my to dodržiavame,“ uviedol. Šéf Bieleho domu sa od úderu už predtým dištancoval, keď povedal, že USA o ňom nevedeli a neboli doň nijako zapojené.

