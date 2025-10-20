Nešťastie v Tatrách: Turisti padali 200 metrov strmým svahom, zázrakom prežili

Obrovské šťastie mali v pondelok vo Vysokých Tatrách dvaja turisti, ktorí prežili dvestometrový pád strmým svahom v exponovanom a zľadovatenom teréne.
Informovala o tom na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS).
Dvaja turisti sa krátko popoludní pošmykli na zľadovatenom teréne v oblasti Baranieho sedla, nasledoval nekontrolovaný pád. Zranených sa podarilo lokalizovať priamo z paluby vrtuľníka, lekárka k nim bola spustená pomocou lanovej techniky.
Po ošetrení ich previezli do nemocnice
„Ako prvý bol evakuovaný 38-ročný muž, ktorý utrpel poranenie driekovej časti chrbtice. Po evakuácii z miesta bol transportovaný k Chate pri Zelenom plese, kde mu záchranári poskytli akútne ošetrenie. Následne sa posádka vrátila po druhého pacienta, 29-ročného turistu, ktorý pri páde utrpel zranenia oboch dolných končatín a poranenie ruky,“ priblížili leteckí záchranári.
Obaja zranení boli po ošetrení transportovaní do nemocnice v Poprade na ďalšie vyšetrenia. „Zranenia si síce vyžiadali odbornú zdravotnú pomoc, no vzhľadom na náročné podmienky a okolnosti nehody mohli byť následky oveľa vážnejšie,“ konštatuje VZZS.
