Nešťastie pri pobreží: Loď plná migrantov stroskotala, úrady hlásia 40 obetí

Ilustračná foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Pri nehode lode prevážajúcej migrantov zomrelo najmenej 40 ľudí.

Štyridsať migrantov zo subsaharskej Afriky bolo v stredu nájdených mŕtvych po stroskotaní lode pri pobreží Tuniska. Ďalších 30 ľudí bolo zachránených, povedal pre agentúru AFP hovorca tamojšej prokuratúry, píše TASR.

„Počiatočné vyšetrovanie naznačuje, že na palube lode bolo 70 ľudí,“ potvrdil hovorca prokuratúry v tuniskom meste Mahdia. „Bolo nájdených 40 tiel, vrátane malých detí, a 30 ľudí bolo zachránených… Všetci pochádzali z krajín subsaharskej Afriky,“ dodal.

Tunisko je kľúčovou tranzitnou krajinou pre tisíce afrických migrantov, ktorí sa každý rok snažia dostať do Európy po mori, vysvetľuje AFP. Najbližšie európske územie, taliansky ostrov Lampedusa, je vzdialené asi 145 kilometrov.

Nápor nelegálnych migrantov

Podľa najnovších údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) od začiatku roka prišlo do Talianska viac ako 55 000 nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa doplavila z Líbye a takmer 4000 z Tuniska, dodal UNHCR.

AFP dodáva, že migračná trasa cez Stredozemné more je považovaná za obzvlášť nebezpečnú a podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na nej od roku 2014 zahynulo alebo je nezvestných takmer 33 000 ľudí.

