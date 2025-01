Nespokojní koaliční poslanci by mohli dostať ministerstvo investícií alebo športu, tvrdí Taraba

Pre koaličných nespokojencov by mohlo byť k dispozícii ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie alebo ministerstvo športu a cestovného ruchu. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) s tým, že prvá možnosť je možná, pokiaľ by sa Richard Raši stal predsedom parlamentu.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Reálne to vychádza takto,“ skonštatoval Taraba. Ako ďalej uviedol, nezaradení poslanci z radov koalície by mali zadefinovať, kde sa vidia.

„To riešenie dnes nie je o tom niekoho ponížiť, niekoho vytlačiť,“ zdôraznil Taraba. Celú vec podľa neho treba vyriešiť do riadneho rokovania parlamentu.

„Pokiaľ do 4. februára nebude urobená dohoda, tak budú musieť priznať všetci aktéri, že kde to zlyhalo,“ uviedol minister.

Fico s poslancami rokuje

Premiér Robert Fico podľa Tarabu pritom s nespokojnými koaličnými poslancami rokuje a dohoda by podľa neho nemala byť ďaleko.

„Ale na druhej strane hovorím, sú určité osoby vo vláde, ktoré nemôžu byť obetované za cenu nejakej dohody, pretože v opačnom prípade vznikne ďalšia rebélia zasa na strane nich,“ skonštatoval Taraba.

Kolíková volá po predčasných voľbách

Podľa opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej (SaS), vládna koalícia momentálne dokazuje, že jej hlavnou agendou je obchodovanie s funkciami. Pripomenula spor o post predsedu parlamentu, záujem Rudolfa Huliaka o rezort životného prostredia, alebo údajný záujem Samuela Migaľa o rezort vnútra.

„Táto vláda nerieši problémy krajiny. Štát naozaj kolabuje,“ vyhlásila Kolíková.

Koalícia má podľa Kolíkovej momentálne istých len 72 poslancov. Citovala pritom premiéra Fica, podľa ktorého sa ukáže v najbližších dňoch, kam koalícia smeruje.

„Ja tam naozaj vidím iba jedinú cestu a tou sú predčasné voľby,“ dodala poslankyňa.