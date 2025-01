Zamestnanci STVR napísali otvorený list: Nesúhlasia so spôsobom, akým bol moderovaný rozhovor s Robertom Ficom

Novinári a tvorcovia Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) napísali otvorený list vedeniu. V ňom vyjadrujú nesúhlas s tým, ako prebiehala relácia Sobotné dialógy, kedy bol hosťom predseda vlády Robert Fico. Podľa nich televízia dovolila šíriť Ficovi polopravdy.

Článok pokračuje pod videom ↓

List, za ktorým stoja zamestnanci STVR, zverejnila Iniciatíva za verejnoprávnosť a nezávislosť.

„Ako profesionáli, ktorí nesú spoluzodpovednosť za dôveryhodnosť a dobré meno verejnoprávnej televízie a rozhlasu na Slovensku, sa nemôžeme stotožniť so spôsobom, akým bol vedený rozhovor s premiérom Robertom Ficom v relácii Sobotné dialógy dňa 25. 1. 2025 v Slovenskom rozhlase, STVR. Moderátor relácie nebol zjavne pripravený na to, čo ho v diskusii čaká a to ako obsahovo, tak aj osobnostne. Nedokázal reagovať na zavádzajúce či nepravdivé tvrdenia, umožnil premiérovi Ficovi šíriť polopravdy, neoverené či neoveriteľné fakty,“ píše sa v liste.

Podľa nich sa v relácii nebrala do úvahy dôležitosť tém, ktorým bolo treba venovať pozornosť. Zároveň uvádzajú, že nechcú kritizovať iba moderátora, keďže relácia má svoju dramaturgiu a vedenie, ktoré za to nesie zodpovednosť.

Upozorňujú na zákon

„Máme za to, že relácia nedokázala naplniť to, čo verejnoprávnemu médiu ukladá Zákon o Slovenskej televízii a rozhlase,“ dodali zamestnanci.

„Žiadame vedenie, aby kvalifikovane a zodpovedne pristupovalo k svojej časti zodpovednosti a garantovalo vyvážené a pravdivé vysielanie, pod ktoré sa bude môcť slobodne podpísať každý jeden zamestnanec a partner STVR,“ uzavreli.