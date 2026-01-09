Nepôjde aplikácia, nepozriete si ani elektronický účet: Sociálna poisťovňa upozorňuje na nedostupnosť služieb

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa

Lucia Mužlová
Pripravte sa na nedostupné služby.

Klienti Sociálnej poisťovne sa musia pripraviť na dočasné obmedzenie elektronických služieb. Počas najbližšieho víkendu prebehne plánovaná technická údržba systémov.

Tá sa začne už dnes vo večerných hodinách a trvať bude aj v sobotu 10. januára a rovnako aj v nedeľu 11. januára. Cieľom údržby je zvýšiť stabilitu a bezpečnosť digitálnych služieb. Sociálna poisťovňa o tom informovala na svojom webe.

V jej priebehu nebude dostupný Elektronický účet poistenca (EUP) ani mobilná aplikácia. Nedostupnosť služieb je naplánovaná v týchto časoch:

  • v piatok 9. januára od 21.00 h do soboty 10. januára do 8.00 h,
  • v sobotu 10. januára od 21.00 h do nedele 11. januára do 8.00 h.

Prevádzkovateľ sa klientom ospravedlňuje za prípadné komplikácie a ďakuje za pochopenie. Po ukončení technickej údržby by mali byť služby dostupné v stabilnejšej a bezpečnejšej podobe.

