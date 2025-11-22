Nepodarená krádež pri Partizánskom: Muži si pripravili veci, ktoré chceli odcudziť, načapala ich polícia

Zuzana Veslíková
TASR
Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinených, o ktorom bude rozhodovať súd. Obom mužom v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Polícia obvinila v súvislosti so štvrtkovou krádežou v rodinnom dome v Brodzanoch (okres Partizánske) dvoch mužov vo veku 28 a 27 rokov z prečinu porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva. Mužov policajti vtedy zadržali priamo pri čine. TASR o tom v sobotu informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

„Obvinení po predchádzajúcej dohode, v úmysle zmocniť sa cudzích vecí, prišli vo štvrtok v nočných hodinách k oplotenému pozemku rodinného domu. Preskočili uzamknutú bránku a spoločne prešli k uzamknutým dreveným dverám vedúcim do pivničných priestorov v suteréne domu. Jeden z mužov ich násilím otvoril a spoločne vnikli do priestorov. Následne si k vchodovým pivničným dverám nachystali veci, ktoré chceli z miesta odcudziť,“ opísala Krajčíková.

Pristihnutí priamo pri čine

Hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru Partizánske oboch mužov zadržala priamo pri krádeži a v zmysle zákona im obmedzila osobnú slobodu. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ich policajti umiestnili do cely policajného zaistenia.

