Neočakávaná zmena v Kyjeve: Zelenskyj chce nahradiť kľúčového ministra, šancu dáva politickému nováčikovi

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Zelenskyj chce vymeniť ministra obrany Šmyhaľa, rezort ponúkol Fedorovovi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že vo funkcii ministra obrany plánuje nahradiť Denysa Šmyhaľa Mychajlom Fedorovom, ktorý je ministrom pre digitálnu transformáciu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka Ukrajinska pravda.

„Rozhodol som sa zmeniť štruktúru ukrajinského ministerstva obrany. Ponúkol som Mychajlovi Fedorovovi pozíciu nového ukrajinského ministra obrany,“ vyhlásil Zelenskyj v každodennom príhovore na sociálnych sieťach.

Fedorov má 34 rokov a od roku 2019 zastáva funkciu ministra pre digitálnu transformáciu. Podľa agentúry AFP je stále politickým nováčikom, ktorý je málo známy aj na Ukrajine.

Dôvody výmeny nie sú známe

„Mychajlo sa aktívne venuje problematike súvisiacej s dronmi a je veľmi efektívny v digitalizácii štátnych služieb a procesov,“ povedal ukrajinský prezident. Dôvody na výmenu Šmyhaľa neuviedol, plánuje ho však vymenovať do čela „inej oblasti práce vlády, ktorá bude nemenej dôležitá pre stabilitu“ Ukrajiny. Do súčasnej pozície ho vymenoval v júli 2025.

Denys Šmyhaľ. Foto: SITA/AP

Ukrajinský prezident tiež oznámil, že niekdajšieho šéfa vojenskej rozviedky HUR Kyryla Budanova oficiálne vymenoval za vedúceho svojej kancelárie. Budanov nahradil Andrija Jermaka, ktorý odstúpil po korupčnom škandále.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kyjev hovorí o hrozbe teroru: Rusko má použiť provokáciu ako zámienku na ďalšie údery, vraj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac