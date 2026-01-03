Neočakávaná zmena v Kyjeve: Zelenskyj chce nahradiť kľúčového ministra, šancu dáva politickému nováčikovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že vo funkcii ministra obrany plánuje nahradiť Denysa Šmyhaľa Mychajlom Fedorovom, ktorý je ministrom pre digitálnu transformáciu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka Ukrajinska pravda.
„Rozhodol som sa zmeniť štruktúru ukrajinského ministerstva obrany. Ponúkol som Mychajlovi Fedorovovi pozíciu nového ukrajinského ministra obrany,“ vyhlásil Zelenskyj v každodennom príhovore na sociálnych sieťach.
Fedorov má 34 rokov a od roku 2019 zastáva funkciu ministra pre digitálnu transformáciu. Podľa agentúry AFP je stále politickým nováčikom, ktorý je málo známy aj na Ukrajine.
Dôvody výmeny nie sú známe
„Mychajlo sa aktívne venuje problematike súvisiacej s dronmi a je veľmi efektívny v digitalizácii štátnych služieb a procesov,“ povedal ukrajinský prezident. Dôvody na výmenu Šmyhaľa neuviedol, plánuje ho však vymenovať do čela „inej oblasti práce vlády, ktorá bude nemenej dôležitá pre stabilitu“ Ukrajiny. Do súčasnej pozície ho vymenoval v júli 2025.
Ukrajinský prezident tiež oznámil, že niekdajšieho šéfa vojenskej rozviedky HUR Kyryla Budanova oficiálne vymenoval za vedúceho svojej kancelárie. Budanov nahradil Andrija Jermaka, ktorý odstúpil po korupčnom škandále.
