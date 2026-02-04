Neobhájiteľné je neobhájiteľné: Fico sa mal zodpovedať parlamentu, koaliční poslanci zablokovali program výborov

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
SITA
Výbory sa napriek uznášaniaschopnosti napokon nezišli.

Spoločné zasadnutie zahraničného výboru a výboru pre európske záležitosti sa dnes nekonalo. Oba výbory boli výnimočne uznášaniaschopné, ale koaliční poslanci tentoraz nezahlasovali za program. Opozícia sa na zasadnutí plánovala pýtať premiéra Roberta Fica na jeho zahraničné pracovné stretnutia, o ktorých obsahu doteraz neinformoval parlament.

Pýtať sa chcela na stretnutie s prezidentom USA Donaldom Trumpom, na európsky samit aj na stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Podľa opozície by mal premiér povedať, čo na týchto stretnutiach hovoril, dohodol a aké to bude mať dosahy na Slovenskú republiku.

Fico neprišiel, Kéry hovorí o neštandardnej požiadavke

Fico na spojené rokovanie dvoch parlamentných výborov neprišiel. Predseda zahraničného výboru Marián Kéry zo Smeru v úvode povedal, že rešpektuje právo opozície zvolávať výbory, no podľa vlastných slov si nepamätá, že by na rokovanie výboru v minulosti volali predsedu vlády preto, aby porozprával, o čom s niekým rokoval medzi štyrmi očami. Keby to prezradil, znedôveryhodnil by sa v očiach partnera, tvrdil Kéry.

Neobhájiteľné je neobhájiteľné

Podpredsedníčka európskeho výboru Beáta Jurík označila neúčasť premiéra a vlády na rokovaní výborov za jasný signál ich prístupu k parlamentnej kontrole. „Dámy a páni, toto je jednoznačný dôkaz o tom, akí hrdinovia sú skutočne členovia vlády, štvrtej vlády Roberta Fica. Na jednej strane vypisovať si so sexuálnym predátorom Epsteinom, to áno, na druhej strane prísť odpovedať na otázky opozície, to už nie,“ vyhlásila.

Zároveň upozornila, že podľa informácií z politických kuloárov premiér nemal problém zúčastniť sa rokovania a odpovedať na otázky týkajúce sa jeho cesty do Spojených štátov, stretnutia s francúzskym prezidentom ani situácie v Grónsku.

„Čoho sa zľakol, tak sú tie odhalenia z Epsteinových spisov. A práve kvôli tomu neprišiel,“ dodala. Jurík zároveň uviedla, že premiérovo rozhodnutie chápe aj z ľudského hľadiska. „Jednoducho neobhájiteľné je neobhájiteľné, a preto sa zľakol a odmietol prísť na tento výbor, pretože sa bál, že sa ho budeme pýtať jednak na ten vzťah, či už jeho, alebo aj bývalého ministra zahraničných vecí pána Lajčáka,“ uzavrela.

Valášek kritizuje absenciu správy a kontrolu vlády

Podpredseda výboru Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska mu kontroval, že je rovnako neštandardné, aby predseda vlády neinformoval o svojich cestách ani tri týždne po ich uskutočnení. „Video nie je náhradou za správu. Bol som niekoľko rokov veľvyslancom, sám som niekoľko takýchto správ písal. Jasne sa tam napíše, čo bolo vyrokované, s kým bolo vyrokované, a ak je niečo neverejné, pošle sa to v utajovanom dokumente. Nie je pravdou, že všetky tieto stretnutia sú z povahy utajované a nemôžu sa zverejniť,“ zdôraznil.

Verejné časti rokovania sa podľa Valáška majú najprv prebrať na vláde a má sa tiež povedať, aké ďalšie kroky z tejto cesty vyplývajú, ktorí ministri či štátne agentúry sú za ne zodpovedné a v akom čase ich majú naplniť. „Nič z toho sa nestalo. Odpustite, ale ten celkový dojem je, že predseda vlády si urobil z letky ministerstva vnútra cestovnú kanceláriu. Podľa ústavy je v pôsobnosti národnej rady kontrolovať činnosť vlády a jednotliví členovia vlády sú za výkon svojej funkcie zodpovední národnej rade,“ dodal Valášek.

