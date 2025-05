Nenechá si skákať po hlave. Dominika Cibulková rázne zareagovala na obvinenia, ktoré súvisia s chudnutím

Nie je žiadnou novinkou, že sa bývalá tenistka dopracovala po vyše roku k štíhlej postave, ktorú vystavuje na obdiv všade, kam sa pohne. Nie div, keďže je spokojná so sebou a pyšná na to, kam sa dostala. Tvrdé úsilie, húževnatosť a pevná vôľa sa prejavili aj mimo tenisových kurtov. Nič však nie je zadarmo. Zatiaľ čo dvojnásobná mamička neustále pripomína zdravú stravu a pravidelné cvičenie, ktoré ju dostalo tam, kde je teraz, niektorí sú presvedčení o tom, že chudnutie si urýchlila určitými podpornými prostriedkami.

Hlavne v Česku sú prekvapení a nemôžu uveriť, že si Dominika Cibulková prešla takou dramatickou premenou, ako uviedol Plus 7 dní. Po tom, ako sa objavila so svojím manželom Michalom Navarom v pražskej smotánkovej spoločnosti, mnohí ostali v nemom úžase. Doslova vyrážala dych svojou štíhlou postavou, ktorá vynikla v štýlovom outfite.

Nemieni sa s nikým hádať

Nielenže sa sústredila na seba a svoje nové „ja“, ale myslela aj na ostatných, ktorí sa chceli zbaviť prebytočných kíl. „Cvičenie, strava, tréningový program, 16 mesiacov som motivovala každého, kto chce niečo robiť so svojim zovňajškom,“ vysvetlila portálu Plus 7 dní. Doteraz radí ostatným v aplikácii, ako získať postavu snov a čo jej pomohlo. Hoci seba používa ako živý príklad toho, že sa to dá, mnohí jej novú vizáž pripisujú niečomu inému. Údajne si dopomohla známym liekom Ozempic, ktorý je určený pre diabetikov.

Dominikina príliš štíhla postava núti ostatných pochybovať o tom, že nielen strava a cvičenie majú vplyv na tom, ako vyzerá. Bývalá tenistka sa však nedá a nechýba jej reakcia. „Keby som bola na ňom, kilogramy mám dole o polovicu kratší čas. Stačí sa pozrieť na fakty. Viem, že to na sociálnych sieťach ľudia rozoberajú, ale nečítam to a už vôbec na to nemienim reagovať, ani sa s nikým hádať. Pre debila ste debil, nech urobíte čokoľvek,“ ozrejmila Dominika, ktorá potvrdila, že liek nedržala v ruke.

Dnes sa mamička Jakubka a Ninky udržiava vo forme a hoci dosiahla čo chcela a ručička na váhe jej ukazuje o 25 kíl menej, nepoľavila. I naďalej cvičí, keďže tréningy ju bavia a napĺňajú a tiež si dáva pozor na stravu, aj keď ju nedodržiava tak striktne ako v procese chudnutia.