Nenávisť na internete, ktorá nemá zľutovanie: Bývalej účastníčke šou Love Island Natálii Kočendovej želajú smrť dieťaťa

Internet je miestom, kde sa každý môže slobodne vyjadriť, no táto sloboda so sebou nesie aj zodpovednosť. Svoje o tom vie aj Natália Kočendová, ktorá si nepríjemnými útokmi prešla sama a dnes apeluje na to, aby sme sa k sebe v online svete správali s úctou a ohľaduplnosťou.
Ako Natália Kočendová napísala na Instagrame k tehotenskej fotografii, jej odkaz smeruje k potrebe vzájomnej úcty a ohľaduplnosti v online priestore. V príspevku sa dotkla témy kyberšikany a nevhodných komentárov, ktoré zasahujú nielen dospelých, ale môžu mať dosah aj na deti.
Silný apel na slušnosť a rešpekt
„Správajte sa k ľuďom na internete s rešpektom. Nie sú to vaši nepriatelia a nič vám neurobili. To, že vám niekto nie je sympatický, neznamená, že sa k nemu môžete správať ako k handre. Každý človek má city a emócie,“ pripomína Natália Kočendová. Dodáva, že aj keď sa jej samotnej nenávistné slová nedotýkajú tak, aby ju zlomili, uvedomuje si, že nie každý človek dokáže čeliť útokom rovnako odolne.
„Možno mi napíšete, aby som si z toho nič nerobila alebo tomu nevenovala pozornosť. Úprimne… Mne to už neublíži. V živote som zvládla oveľa horšie veci a jedna správa ma nerozhodí. Ale nie každý to má rovnako. Preto chcem len pripomenúť, že by sme sa k sebe mali správať pekne, s úctou a ohľaduplnosťou.“
Žiaľ, dôvodom jej výzvy sú aj mimoriadne urážlivé správy, ktoré sa objavili pod jej príspevkami. Niektoré z nich patria k tým najtvrdším prejavom nenávisti. Medzi reakciami sa objavili aj výroky ako: „Aj tak potratíš ako vždy, tak netreba ďakovať,“ či „Bolo by vtipné, keby ti zomrelo aj to druhé dieťa. Niekto ako ty by sa nemal rozmnožovať.“
Takéto slová presahujú hranice slušnosti a poukazujú na temnú stránku internetu, kde anonymita často podnecuje krutosť. O to citlivejšie ich Natália vníma aj preto, že v minulosti už o jedno bábätko prišla, a to o vytúženého syna. Práve preto zdôrazňuje, že každý z nás by si mal uvedomiť silu napísaného slova a zodpovednosť, ktorú so sebou nesie.
