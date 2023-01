Nemusíte čakať na výplatu, peniaze môžete minúť skôr, ako vám prídu: Na Slovensko prichádza revolučná aplikácia

Stala sa vám už situácia, že ste súrne potrebovali peniaze, no museli ste čakať, kým vám na účte pípne výplata? To sa môže zmeniť vďaka novej aplikácii, ktorá prichádza na Slovensko. Ako informoval Mediaguru, fintech služba PalmApp expanduje z rodného Česka a ako prvú krajinu, do ktorej rozhodí svoje siete, si vybrala práve tú našu.

Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, aplikácia PalmApp prináša možnosť míňania peňazí z výplaty skôr, než vám prídu na účet.

Ako je to možné?

Apka umožní čerpanie výplaty na základe už odpracovaných hodín zamestnancov. Ak si stále myslíte, že to nie je možné, prax u našich susedov vám dokáže opak. PalmApp využíva napríklad aj nábytkárska spoločnosť Sconto.

Aktuálne môžete navštíviť slovenskú verziu webovej stránky, no sú pripravené stránky aj v angličtine, nemčine či španielčine, čo znamená, že Slovenskom plány na expanziu aplikácie ani zďaleka nekončia.

Máte svoje zarobené peniaze kedykoľvek ich potrebujete

„S aplikáciou PalmApp máte vy alebo vaši zamestnanci svoje zarobené peniaze kedykoľvek ich potrebujete. Či už je to začiatok, stred alebo koniec mesiaca,“ uvádza oficiálny web apky.

Sľubuje výhody nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov. „Ako zamestnanci nečakáte na svoje peniaze až do výplaty, môžete k nim kedykoľvek získať prístup za malý transakčný poplatok. Ako zamestnávateľ neplatíte nič vopred a nemá to tak žiadny vplyv na vaše firemné cash-flow.“

Napokon, motto tvorcov tejto aplikácie hovorí za všetko: „(R)evolučne veríme, že každý zamestnanec má právo na svoju výplatu pred výplatným termínom.“