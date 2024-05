Kvíz pre múdrych Slovákov: Ovládate slovenskú geografiu lepšie, ako žiaci našich základných škôl?

Tento kvíz vám ukáže, či sa môžete považovať za skutočného znalca slovenskej geografie.

Na základnej škole sa okrem počítania malej násobilky či vybraných slov trpezlivo učíme aj všetko o našej krajine. Nie je to len preto, aby sme na posedení pri pive nevyzerali ako ignoranti. Pokiaľ totiž niekde žijeme a radíme sa do jedného národa, určite by sme o ňom mali ovládať aspoň základné fakty. Skúste si preto, či ste po tých rokoch od konca základnej školy na všetko podstatné nezabudli. Koľko bodov sa v dnešnom kvíze podarí získať vám?

