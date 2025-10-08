Nemecko reaguje na hrozby, urobilo rázny krok: Spolková polícia bude môcť zachytávať a zostreľovať drony

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Spolková polícia bude môcť bojovať proti dronom pomocou elektromagnetických impulzov či úmyselným rušením rádiového signálu.

Nemecká vláda v stredu schválila novelu zákona o spolkovej polícii, ktorý jej dá právomoc zostreľovať drony. Polícia by tak mohla prijať opatrenia na obranu proti dronom a použiť pri tom aj fyzickú silu, to znamená zachytávanie a zostreľovanie dronov, povedal po rokovaní vlády minister vnútra Alexander Dobrindt. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Podľa Dobrindta právomoci spolkovej polície v oblasti obrany proti dronom doteraz „neboli dostatočne regulované“. Novelou zákona vláda tiež reaguje na nový typ hrozby, „ktorú predstavujú drony a ktorú teraz čoraz častejšie vidíme“.

Elektromagnetické impulzy a rušičky

Spolková polícia bude môcť prijímať technicky najmodernejšie opatrenia proti hrozbám, ktoré predstavujú drony, napríklad pomocou elektromagnetických impulzov či úmyselného rušenia rádiového signálu vrátane toho, ktorý používajú systémy ako GPS (tzv. jamming).

Cieľom novely zákona je poskytnúť jasnejšiu právnu definíciu „najmä obrany proti dronom vhodnými technickými prostriedkami“. Ich zachytávanie a zostreľovanie však v texte nie je výslovne uvedené.

Dobrindt v stredu tiež informoval o novele zákona o bezpečnosti leteckej dopravy, o ktorej vláda stále rokuje. Táto novela by oprávňovala ozbrojené sily (Bundeswehr) zakročiť proti určitým dronom, keďže polícia nemá prostriedky na zásah voči vojenským bezpilotným lietadlám.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Majú v tom jasno. Diváci Ranča sa vyjadrili k osudu ich obľúbených postáv, jedna prosba…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac