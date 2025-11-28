Nemci idú urobiť šialený nákup, vyzbroja sa po zuby: Vzniknúť môže krajina, ktorá bude mať ukážkové ozbrojené sily

Lucia Mužlová
TASR
Bloomberg pripomína, že Nemecko po ruskej invázii na Ukrajinu spustilo rozsiahlu modernizáciu svojich ozbrojených síl.

Nemecký Spolkový snem by mal už budúci týždeň na neverejnej schôdzi schváliť nákup vojenskej techniky a materiálu za 2,9 miliardy dolárov. Berlín plánuje prostredníctvom 11 zákaziek nakúpiť drony, pušky aj rakety najmä od domácich výrobcov. V piatok o tom informovala agentúra Bloomberg, ktorá má k dispozícii zmluvy o verejnom obstarávaní, píše TASR.

Ministerstvo obrany požiadalo parlament, aby schválil nákup 250 000 útočných pušiek G95 od spoločnosti Heckler & Koch za 765 miliónov eur a 250 000 laserových zameriavacích modulov od spoločnosti Rheinmetall Soldier Electronics. Firma Mercedes Benz získa zákazku na 1744 vojenských terénnych vozidiel v hodnote 379 miliónov eur

Obrovská modernizácia ozbrojených síl

Ministerstvo tiež žiada o schválenie nákupu 750 taktických prieskumných dronov od mníchovského startupu Quantum Systems za 85 miliónov eur. Konzorcium spoločností Rheinmetall Electronics, 3M Deutschland a CeoTronics AG zas dodá 191.000 vojenských slúchadiel za 346 miliónov eur, uvádzajú dokumenty.

Na rozdiel od doterajšej nemeckej tradície v oblasti vojenských nákupov ministerstvo plánuje udeliť dvom konkurenčným konzorciám zákazku v hodnote 68 miliónov eur na vývoj umelej inteligencie určenej na monitorovanie východného krídla NATO. Prvou skupinou je Airbus Defence & Space a Quantum Systems a druhou nemecké vojenské startupy Helsing a Arx Robotics.

Ako jedna z mála zahraničných spoločností, ktoré získali zákazku, je nórsky Kongsberg Defence & Aerospace. Ide o rakety pre letku amerických stíhačiek F-35 za 445 miliónov eur.

Bloomberg pripomína, že Nemecko po ruskej invázii na Ukrajinu spustilo rozsiahlu modernizáciu svojich ozbrojených síl. Kancelár Friedrich Merz a minister obrany Boris Pistorius deklarovali, že z bundeswehru urobia najväčšiu konvenčnú armádu v Európe.

