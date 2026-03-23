„Nemám slov, je to extrém“: Slovákov pobúrila cena zmrzliny, porovnávajú ceny v iných krajinách

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Cenu zmrzliny niektorí považujú za extrém.

Nejedného Slováka trápia dvíhajúce sa ceny potravín. Hoci zmrzlina nie je niečo, čo nevyhnutne potrebujeme k životu, občas si ju radi doprajeme. Cena zmrzliny v obchode však zdvihla ľudí zo stoličiek.

Zmrzlina za 12,49 eura

Na Reddite sa objavil príspevok, v ktorom Slovák kritizuje istú značku zmrzliny. Menej ako 500-mililitrové vedierko totiž stojí 12,49 eura. „Priznajte sa, kupujete túto zmrzlinu za 12,5 eura? Ak áno, prečo? Stále sa tu hovorí o cenách, ale toto mi pripadá ako extrém,“ pobúrene píše autor príspevku.

Komentáre na seba nenechali dlho čakať, pričom ľudia žijúci v rôznych krajinách hodnotili, koľko stojí tá istá zmrzlina v miestnych obchodoch. „Žijem v Rakúsku. 6 eur bez akcie,“ dozvedáme sa od jedného z komentujúcich. Ďalší ukazuje, že v centre Londýna ju vie kúpiť za 3 libry (v prepočte približne 3,50 eura). Lacnejšia je tá istá zmrzlina dokonca aj v Nórsku, vyjde na 8 eur, a to aj bez akcie.

V Kanade za ňu ľudia platia 6 až 7 dolárov (5,2 eura až 6 eur). Niektorí si ale myslia, že je nefér porovnávať cenu s Kanadou, keď sa daná zmrzlina vyrába v Amerike a import do Európy niečo stojí. „Tým ale neobhajujem 13-eurovú zlodejinu,“ dodáva komentujúci.

Nemám slov, vysoká cena zmrzliny Ben&Jerry’s v Tescu (repost lebo modi vymazali)
by
u/JaMilujemFica in
Slovakia

Ľudia nerozumejú, preč to niekto kupuje

V Dubaji vychádza na približne 7 eur a vo Francúzsku za ňu zaplatíte asi 3,50 eura. V susednom Česku za ňu milovníci zmrzliny zaplatia v akcii 6,50 eura, mimo akcie v prepočte takmer 10 eur. V Španielsku je zas vraj bežná cena za vedierko tejto zmrzliny 6 eur.

Pozreli sme sa na ceny vo viacerých slovenských obchodoch online. Pohybujú sa na úrovni od 5,50 po približne 12 eur. Niektorí v komentároch priznávajú, že za takú cenu by si zmrzlinu nekúpili. Odkedy šla nahor daň z cukru, celkovo kupujú menej sladkostí.

Iní zas nerozumejú, prečo ľudí vôbec pohoršuje cena zmrzliny, keď ju k životu nepotrebujú, rovnako ako napríklad sladené nápoje. Okrem toho, že sa za tie ceny neoplatia, neprospievajú ani zdraviu.

