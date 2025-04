Nela Pocisková prehovorila o kritickom období, keď ju ovládli veľké úzkosti. Je rada, že to prežila

Maturovala, natáčala a venovala sa mnohým projektom. Kým dievčatá v jej veku riešili len školu a zábavu vo voľnom čase, ona makala a išla na maximum. Mnohí televízni diváci a verejnosť jej závideli, lebo bol o ňu záujem, keďže dostala priestor vo viacerých úspešných seriáloch či šou. Všade bolo o nej počuť. Nikto však nevedel, že vnútorne zvádzala veľký boj s tým, čo sa deje. Malo to veľký dopad na jej psychiku, čo prešlo až do štádia, keď trpela úzkosťami a vyhorením.

Herečka a speváčka Nela Pocisková bola v poslednom ročníku na konzervatóriu a čakala ju veľká záverečná skúška. V tej dobe bola pracovne aktívna, čo jej dalo poriadne zabrať. Našťastie to zvládla a práve toto obdobie považuje za to, po ktorom môže zodpovedne prehlásiť, že bola silná. Hoci ju moderátorka markizáckej relácie Na káve s označila za bojovníčku potom, čo prezradila, že rodila v aute, a že zachránila život sebe i svojej dcére, ťažšie to bolo v jej 19. rokoch.

Zmätok vo svojich pocitoch

Ako priznala umelkyňa, nevedela si predstaviť ako zmaturuje. „Otec mi povedal, že keď zmaturujem, prestane fajčiť, čo sa aj stalo,“ zasmiala sa Nela, pričom neskrývala mix pocitov, s ktorými bojovala. „Človek sa zatne, povie si, že nejako to už musí dať. Ja som v tom čase stále dostávala od svojho najbližšieho okolia, že je to všetko v poriadku a takto to majú všetci, že v tomto biznise to takto je. A že vlastne, čo sa sťažujem, veď je množstvo ďalších mojich kolegov, ktorí majú možno toľko isto práce, ak nie viac,“ priznala herečka.

Nela sa snažila v sebe vyznať a nevedela, či veriť svojim pocitom alebo sa len nechala presvedčiť okolím, že je to v poriadku, a že to ona má nejaký problém, keď cíti, že má toho veľa. Vzápätí uviedla, že neskôr prišla tá spomínaná sila, hoci spočiatku to vyzeralo všelijako. „Zmaturovala som a potom som tuším odišla do New Yorku na 3 či 4 mesiace, lebo som potrebovala utiecť. Aj keď dnes už viem, že neutečiem nikam, a že ten pokoj musím nájsť tam, kde som,“ pokračovala Nela.

Bol to nadľudský výkon