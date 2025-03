Nela Pocisková prehovorila o najsilnejšom momente. Zažila kritickú situáciu, je rada, že prežila ona aj jej dcéra

Talentovaná herečka prijala výzvu a rozhodla sa stvárniť postavu v seriáli Vina, ktorá je svojím spôsobom špecifická. Musela v sebe nájsť silu a zhostiť sa roly, ktorá si prešla hotovým utrpením. Prežila svoje dieťa, čo je to úplne najhoršie, čo môže žena zažiť. Potvrdila to aj Nela, pre ktorú nebolo jednoduché vžiť sa do postavy, no napokon to zvládla ľavou zadnou. O náročnom momente by vedela rozprávať aj sama umelkyňa, ktorú možno odvtedy považovať za bojovníčku telom i dušou.

Ak si myslíte, že herečka a speváčka Nela Pocisková mala vždy na ružiach ustlané a nikdy ju nič vo veľkom neprekvapilo, ste na omyle. Dvojnásobná mamička, ktorá sa považuje za perfekcionistku v práci i v súkromí, bola vždy skromná a nezvykla o sebe hovoriť, že je odvážna či silná žena. Trochu však povolila a dala za pravdu moderátorke markizáckej relácie Na káve s, ktorá ju vyspovedala o rôznych témach, pričom dokonca zaznel aj jeden moment, na ktorý umelkyňa len tak skoro nezabudne.

Zahrať postavu Barbory v novom kriminálno-dramatickom seriáli Vina, ktorej zavraždili syna, bola veľmi náročná aj pre herečku, ktorá sa venuje herectvu dlhé roky. Napriek tomu podala taký výkon, že to vyzeralo, akoby si tým sama Nela kedysi prešla. Ide o projekt podľa britskej predlohy a o Britoch je známe, že sú chladnejší. Taká bola aj Barbora, ktorá to podľa Neliných slov nepreniesla do hystérie. „Skôr ja som sa musela krotiť,“ priznala Nela, ktorá s tvorcami riešila, že by umrela, ak by zažila to isté na vlastnej koži.

To, že ju tvorcovia upokojovali, že nejde o ňu, ale o postavu Barbory, jej veľmi pomohlo. Stanovili si určitú hranicu, ktorú neprekročili, vďaka čomu to Nela celé zvládla.

Čo sa jej stalo?

Moderátorka následne spomenula jeden rozhovor pre markizáckeho kolegu, v ktorom Nela uviedla, že seriálová Barbora je pre ňu veľmi silná osobnosť, a že keby sa to stalo samotnej herečke, život by pre ňu skončil. „Veď ty si zažila extrémne kritickú situáciu, ty si zachránila život svojej dcére a sebe. Bola si už v situácii, kedy si ukázala, že tá sila v tebe je neskutočná a nie každý by to zvládol,“ povedala moderátorka.

Umelkyňa sa tvárila skromne, no napriek tomu priznala, že to bolo veľmi silné. „A vieš čo, už si tak viem trošku povedať, že máš pravdu,“ uznala Nela a vzápätí pokračovala: „Áno, bol to zážitok, ktorý bol asi najsilnejší v mojom živote. Ten pôrod, vlastnoručný, v aute…“ vyšla s pravdou von herečka. „Ja si úprimne myslím, že to má každá žena, myslím si, že je to taký animálny pud a je to taký pud sebazáchovy, že človek vôbec nad ničím nerozmýšľa. Iba nad tým, aby prežil, či už on alebo to dieťa. Môj názor je taký, že by to dala každá,“ doplnila.

Veľká bojovníčka