Nejde o počet predošlých partnerov, ale o ich načasovanie: Vedci odhalili, čo skutočne ovplyvňuje príťažlivosť

Nie je to jednoduchá téma na rozhovor, no patrí medzi tie, ktoré dokážu ovplyvniť budúcnosť partnerského života. Najnovšia štúdia ukazuje, že to, kedy ste mali svojich predchádzajúcich partnerov, je možno dôležitejšie ako to, koľko ich bolo.
Bez ohľadu na to, aká nepríjemná sa táto téma môže zdať, dailymail.co.uk uviedol, že odborníci zo Swansea University sa rozhodli podrobnejšie preskúmať súvislosť medzi sexuálnou históriou a vnímaním atraktivity vo vzťahu. Výskum ukazuje, že nejde len o počet, ale najmä o načasovanie predchádzajúcich sexuálnych skúseností.
Minulosť, ktorá (ne)rozhoduje
Téma počtu sexuálnych partnerov často vyvoláva obavy či pochybnosti, keď príde reč na budovanie vážneho vzťahu. Podľa výskumu sa však čoraz jasnejšie ukazuje, že nejde len o číslo. To, kedy tieto stretnutia prebehli, hrá výraznú úlohu v tom, ako je daná osoba vnímaná ako potenciálny dlhodobý partner.
Napríklad, človek s dvanástimi bývalými partnermi môže byť vnímaný odlišne v závislosti od toho, či sa tieto stretnutia odohrali pred piatimi rokmi alebo len nedávno. Čím sú tieto zážitky vzdialenejšie v čase, tým pozitívnejší je ich vplyv na celkové hodnotenie zo strany potenciálnych partnerov.
Nahlásiť chybu v článku