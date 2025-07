Nejde metro, ľudia ostali uväznení vo výťahoch: Česko zasiahol veľký výpadok elektriny, zasahujú všetky zložky

Celú časť českej metropoly Praha na pravom brehu Vltavy a niektoré ďalšie oblasti ČR postihol v piatok rozsiahly výpadok dodávok elektriny. Hasiči zasahujú v štvrtiach Chodov, Horní Měcholupy, Střížkov, Žižkov a Vysočany. Výpadky sú aj v Letňanoch a ďalších oblastiach. TASR o tom informuje na základe správy servera novinky.cz, pre ktorý to uviedol hovorca pražských hasičov Miroslav Řezáč, ako aj stanice ČT24 a webu iDNES.cz.

Blackout z viacerých častí

Komplikácie sú aj vo verejnej doprave – nepremáva metro na linkách A, B a C, rovnako ani električkové linky a trolejbusy.

Problémy sú aj s nefunkčnými bankomatmi. Hasiči musia vyslobodzovať aj ľudí uviaznutých vo výťahoch.

Blackout hlásili aj z Ústí nad Labem, Teplíc, Libereckého, Olomouckého a Královohradeckého kraja.

Podľa spoločnosti Pražská energetika (PRE) ide o výpadok vysokého napätia v rozvodni energetickej spoločnosti ČEPS v Chodove. Výpadok je v južnej časti Prahy od Južného Mesta po Václavské námestie.

Výpadky nie sú bežné

„Hlásený je výpadok na veľmi vysokom napätí. Problém nie je na strane PRE, ale do Prahy to skrátka netečie z nadradenej prenosovej sústavy. Mal by byť vyradený pravý breh Vltavy,“ cituje iDNES.cz hovorcu PRE Karla Hanzelku. „V tejto chvíli nevieme presnú príčinu, ale s kolegami to zisťujeme práve v ČEPSe,“ dodal

Výpadky elektriny v Prahe nie sú bežné, ale ani úplne výnimočné, píšu Novinky. Napríklad v júni 2023 zasiahol blackout časť Prahy 6, príčinou bola porucha na zariadení vysokého napätia. Vo februári toho istého roku sa časť Prahy 1 a Prahy 2 ocitla bez prúdu pre poškodenie kábla počas stavebných prác.

Významný výpadok zasiahol v júli 2015 širšie centrum Prahy. Príčinou bola porucha v rozvodni v Malešiciach, ktorá odpojila niekoľko mestských štvrtí.