Bolo počuť výbuchy, potom prišla ohnivá guľa: Explodovala čerpacia stanica, hlásia viacej ranených

Výbuchy na čerpacej stanici na rímskom predmestí v piatok ráno zranili najmenej desať ľudí. Médiá uviedli, že nešťastie sa odohralo počas tankovania. Po udalosti evakuovali susedné budovy a detský letný tábor.

Podľa médií po tom, ako záchranári vyrazili na miesto, nasledoval silnejší výbuch. Zranených bolo deväť policajtov, ale nikto z nich nie je v život ohrozujúcom stave, povedal pre agentúru AFP hovorca rímskej polície.

🚨🇮🇹MASSIVE EXPLOSION RIPS THROUGH ROME GAS STATION

A huge fireball erupted after a truck hit a pipeline at a fuel station, triggering a powerful explosion.

The blast injured at least 10 people – including police, firefighters, and paramedics who were already on the scene.… pic.twitter.com/BJDLPzcRe1

