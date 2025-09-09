Nehoda pri Drienovci má tragickú bilanciu: V nemocnici skončilo 6 ľudí, stav jedného je kritický. Ľahšie zranených sú desiatky

Po pondelkovej (8. 9.) dopravnej nehode autobusu a kamióna pri Drienovci v okrese Košice-okolie je v troch nemocniciach hospitalizovaných šesť ľudí. Jedna osoba je v kritickom stave.
„V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice sú po nehode autobusu hospitalizovaní traja pacienti. Dvaja z nich so stredne ťažkými poraneniami sú hospitalizovaní na klinike úrazovej chirurgie, pričom jeden pacient je neplnoletý. Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny je hospitalizovaný tretí pacient. Jeho stav je kritický,“ povedala pre TASR hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
Ďalší pacienti v Rožňave a v Šaci
Podľa Bianky Krejčíovej z Penta Hospitals SK je v nemocnici v Rožňave hospitalizovaný jeden pacient, ktorý je v stabilizovanom stave. „V Nemocnici Agel Košice-Šaca sú po nehode hospitalizovaní dvaja pacienti v stabilizovanom stave,“ povedala pre TASR Ivana Holíková, manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica v košickej Šaci patrí.
K dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. O život pri nej prišiel 63-ročný vodič autobusu. Ďalších 33 ľudí utrpelo zranenia rôzneho rozsahu. UNLP v Košiciach v súvislosti s nehodou aktivovala traumatologický plán.
