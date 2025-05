Neďaleko našich hraníc otvorili špeciálnu predajňu, na Slovensku takú nenájdete. Poteší hlavne fanúšikov známej stavebnice

Populárna stavebnica Lego patrí medzi najikonickejšie hračky, ktoré zabávajú už niekoľko generácií. Produkty dánskej spoločnosti sú dostupné v mnohých obchodných reťazcoch, no okrem širokej distribúcie firma prevádzkuje aj špeciálne predajne známe ako Lego Stores.

Ide o oficiálne kamenné obchody, ktoré sú typické rôznymi interaktívnymi prvkami, špeciálnymi edíciami populárnej stavebnice, ale tiež aktivitami pre návštevníkov. Lego Stores však v našich končinách stále predstavujú relatívne exkluzívny koncept, ktorý zatiaľ na Slovensku absentuje. Len pre príklad, v Rakúsku sa nachádza dvakrát, v Českej republike raz a v Maďarsku trikrát. Najširšie zastúpenie majú Dáni v Poľsku, pričom len nedávno tu otvorili Lego Store s poradovým číslom osem.

Doteraz sa u našich severných susedov nachádzal v Katoviciach, Gdaňsku, dvakrát vo Varšave, Poznani, Lodži a Vroclavi. Premiéry sa v uplynulých dňoch dočkal Krakov, ktorý je veľmi populárnou zastávkou aj pre mnohých slovenských turistov.

„Sme obzvlášť hrdí na to, že sa nám podarilo do priestoru predajne zakomponovať rozprávkovú postavičku inšpirovanú symbolom wawelského draka. Je to naša pocta miestnej kultúre a ikonickej postave z detstva mnohých z nás,“ uviedol na margo otvorenia novej Lego predajne Maciej Seliński, generálny riaditeľ skupiny LEGO pre Poľsko, Ukrajinu a pobaltské krajiny. Tá sa v Krakove rozprestiera na ploche 300 metrov štvorcových.

Špeciálna predajňa

Čím sa teda Lego Stores líšia od štandardných hračkárstiev či podobných predajní? V prvom rade je personál v špeciálnych obchodoch zaškolený tak, aby dokázal poradiť nakupujúcim všetkých vekových kategórií. Zároveň sú znalosti zamestnancov o stavebniciach na odbornej úrovni, čím dokážu zlepšiť celkový dojem z nakupovania.

Ďalej tu zákazníci nájdu špeciálne edície a kolekcie stavebnice, ktoré sa nedajú kúpiť online, prípadne v bežných hračkárstvach. V Lego Stores sa zvyknú organizovať aj rôzne workshopy, stavebné výzvy či podujatia. Unikátna je tiež možnosť zakúpiť si tu konkrétny diel zo stavebnice, ktorý ste pri vašom produkte, stratili či poškodili, prípadne sa vám hodí do vašich plánov. Samozrejmosťou sú v neposlednom rade personalizované produkty.

Ako už bolo spomenuté, oficiálny Lego Store na Slovensku zatiaľ chýba. V minulosti však vznikol špeciálny projekt v spolupráci s Alzou, keď sa v jej bratislavskom showroome vytvoril „Lego kútik“ s rozlohou zhruba 80 metrov štvorcových. Samozrejme, nešlo o plnohodnotnú a oficiálnu predajňu. Tá sa tiež podľa webu spoločnosti zatiaľ v našich končinách nenachádza. My sme zástupcov Lego kontaktovali a opýtali sa, či sa s konceptom neplánujú v blízkej dobe pozrieť aj na Slovensko.

Zástupca Lego Andreas Friis pre interez odkázal, že otváranie nových predajní a špekulácie okolo nich spoločnosť komentovať nebude.