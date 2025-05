Nahliadli sme za oponu otvárania nových Lidl predajní. Proces trvá aj 2 roky, nábor dobrých zamestnancov je dlhodobou výzvou

Rozširovanie obchodnej siete, približovanie sa spotrebiteľom, zdravý boj s konkurenciou či výzvy týkajúce sa náboru kvalitných pracovníkov. To je každodenná realita slovenského maloobchodného trhu a výnimkou nie sú ani najväčšie potravinové reťazce. Azda najvýraznejšie v tomto smere vstúpil do aktuálneho roka Lidl.

Nemecký reťazec u nás pôsobí už od roku 2004, keď na slovenský trh oficiálne vstúpil otvorením bratislavskej predajne na Galvaniho ulici. Tá bola v ten istý deň nasledovaná trinástimi ďalšími obchodmi, predovšetkým naprieč západným a stredným Slovenskom. Postupne na mapu pridával ďalšie lokality a za pár mesiacov mal otvorených viac ako 40 tuzemských obchodov.

V súčasnosti je počet otvorených predajní na čísle 174, pričom práve tento rok Lidl v počte nových prevádzok nad konkurenciou vyhráva. V prvých štyroch mesiacoch roka 2025 otvoril už sedem predajní. Konkrétne išlo o lokality Stará Turá, Dunajská Lužná, Hlohovec, Prešov, Hnúšťa, Nové Zámky a Martin. Ako sme vás nedávno informovali, pribudnúť by mali aj lokality ako Teplička nad Váhom, Kúty, Poltár či bratislavská časť Bory.

Proces otvárania nových predajní však nie je krátkodobou a rýchlou záležitosťou. Spoločnosť pri expanzii často posudzuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú konečné rozhodovanie. My sme sa v našom najnovšom rozhovore porozprávali so zástupcami diskontného reťazca a zisťovali, čo sa skrýva „za oponou“ plánovania, príprav a realizácie nových obchodov.

Odpovedá Matúš Šutka – Vedúci regionálnych expanzných kancelárií

Ako vyzerá proces hľadania lokality pre novú predajňu? Oslovujú vás aj developeri nákupných centier či retail parkov?

V rámci našej stratégie máme zadefinovaný zoznam lokalít, v ktorých by sme radi otvorili našu predajňu a na tie sa zameriavame. Skúmame možnosti v daných lokalitách a snažíme sa vyhľadať vhodné pozemky/priestory, v ktorých by sme vedeli zrealizovať našu predajňu. Za týmto účelom sa využíva celý rad zdrojov, a to od verejne dostupných databáz nehnuteľností až po priame oslovovanie obchodných partnerov, ktorí v rámci lokalít pôsobia.

Nakoľko trh nehnuteľností je štandardným trhom, kde existuje tak dopytová ako aj ponuková stránka a prebieha na ňom súťaž na oboch týchto stranách, bývame oslovovaní aj zo strany obchodných partnerov, ktorí majú záujem v jednotlivých lokalitách budovať svoje retailové projekty.

Aké faktory momentálne rozhodujú pri výbere novej lokality?

Pri hľadaní nových lokalít zohľadňujeme viacero aspektov, ako je napríklad počet obyvateľov v príslušnej spádovej oblasti, kúpyschopnosť obyvateľstva, či už máme v blízkosti alebo priamo v príslušnej lokalite otvorenú predajňu a celý rad ďalších aspektov.

Je pre vás atraktívnejšia samostatne stojaca predajňa, alebo predajňa, ktorá je súčasťou nákupného centra či retail parku?

