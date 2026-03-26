Nečakaný moment na tlačovke: Oľha začal recitovať detskú báseň. Trvá na nezákonnosti zmlúv a chystá zmeny

Trojročné zmluvy s viac ako 30 kultúrnymi projektmi naprieč Slovenskom, ktoré boli témou nedávneho rokovania Rady Fondu na podporu umenia (FPU), neboli zrušené, boli „len“ pozastavené a prejdú kontrolou. Ak kontrola neodhalí žiadne pochybenia, budú so subjektmi podpísané dodatky k zmluvám.
Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Rady FPU Matúš Oľha a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáš Machala. Fond i rezort kultúry však naďalej trvajú na tom, že tzv. trojročné zmluvy sú protizákonné a budú zrušené. Na avizované právne kroky kultúrnych subjektov dôvod nevidia.
Oľha: Zmluvy sa už nebudú uzatvárať
„Trojročné zmluvy sú nezákonné, ale v tomto prípade ich budeme musieť preskúmať. Ony už sa viac nebudú uzatvárať v takom formáte, ako boli vtedy vykreované. Budeme pracovať na ročnej báze, pretože finančný kontrakt s ministerstvom prebieha v januári a my nevieme, čo bude o rok,“ skonštatoval Oľha.
Fondu ani ministerstvu sa nepáči, že by mali byť naďalej dlhodobo finančne podporované „privilegované“ subjekty na úkor iných, ktoré za tie roky nezískali od FPU žiadnu finančnú podporu. Zdôrazňujú aj to, že nikto nevie povedať, podľa čoho bola daným subjektom odsúhlasená až trojročná podpora.
Pochybnosti o transparentnosti
Hovoria o neštandardnom postupe a pochybnostiach v transparentnosti. Poukazujú v niektorých prípadoch aj na prepojenia na súčasnú opozíciu. Potrebu kontroly, ktorá sa má týkať financií či vecného plnenia, odôvodňujú aj tým, že doteraz žiadna kontrola podľa nich neprebehla.
Ministerstvo v tejto súvislosti pripomína, že FPU má povinnosť preskúmať vyúčtovanie subjektu i dokumenty, ktoré s ním súvisia. Ak fond pri kontrole nenájde pochybenie, môže byť so žiadateľom podpory podpísaný dodatok na obdobie jedného kalendárneho roka. Trvá na tom, že subjekt nemá automaticky nárok na výšku sumy uvedenú v zmluve, tú určuje dodatkom komisia i Rada FPU. Ak žiadateľ dodatok nebude do 30 dní akceptovať, zmluva sa ruší ako celok a prijímateľ nemá nárok na ďalšie dotácie ani ďalšie roky.
Machala: Hystéria nie je na mieste
„Tá hystéria, ktorá vznikla okolo týchto 35 subjektov, nie je náležitá,“ odkázal Machala, trvajúc na tom, že tzv. trojročné zmluvy sú protizákonné, lebo porušujú zákon o FPU. Síce priznal, že zákon takéto zmluvy nezakazuje, ale ani ich neprikazuje. O prípadných súdnych sporoch zo strany dotknutých subjektov je podľa neho zbytočné momentálne hovoriť.
Oľha zároveň zdôraznil, že FPU by nemal byť jediným zdrojom financovania kultúry. Kontroly zo strany FPU naďalej obhajuje. Dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti a svoje odstúpenie nevidí. „Nevyvodím. Prečo by som mal? Ak mám napraviť tie veci, ako hovoríte, tak mám ujsť pred tým problémom?“ pýta sa Oľha. Ak by však prípadný súd skončil v jeho neprospech, je ochotný niesť následky. Momentálne však nevidí dôvod na odstúpenie len kvôli časti kultúrnej obce.
Netradičný moment na tlačovke
Na tlačovej konferencii rezortu kultúry došlo aj k netradičnej situácii. Predseda rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha pred novinármi zarecitoval báseň Bola raz jedna trieda o žiakoch, ktorí kradli kriedu.
Konferencia niesla názov „FPU: Transparentnosť namiesto klientelizmu“. Fond sa pritom v poslednom období dostáva pod čoraz väčší tlak.
Výzva od kultúrnych organizácií
Kultúrne organizácie vyzývajú Fond na podporu umenia (FPU), aby bezodkladne a bez ďalších prieťahov pristúpil k zaslaniu dodatkov k zmluvám všetkým prijímateľom dotácií, ktorí splnili zmluvné podmienky. Podotýkajú, že mnohé z nich kontrolami už prešli.
Ďalšie odkladanie podpísania dodatkov považujú za neakceptovateľné. Opätovne deklarujú, že sú pripravené podniknúť kroky na ochranu svojich práv. Konštatujú to v reakcii na vyjadrenia Rady FPU i rezortu kultúry nie o zrušení, ale o pozastavení tzv. trojročných zmlúv a avizovaných kontrolách.
„Ak zmluvy platia, očakávame, že sa budú aj plniť. Sme radi, že podľa výkladu ministerstva aj fondu z nich vyplýva nárok na pokračovanie podpory. V tejto chvíli však nerozumieme, prečo stále nedošlo k zaslaniu dodatkov na rok 2026, keďže sme si splnili všetky podmienky potrebné na pokračovanie zmluvy,“ zdôrazňuje Michal Berezňák z Kultúrneho centra Nová Cvernovka.
Organizácie zároveň podotýkajú, že mnohé projekty už prešli kontrolami alebo riadnym vyúčtovaním za uplynulý rok a bolo schválené bez pripomienok. Nepokračovanie zmluvného procesu považujú za neakceptovateľné, a to aj vzhľadom na vznikajúce záväzky i finančný dosah. Pozornosť upriamujú pritom na to, že projekty už prebiehajú a vznikajú im finančné náklady a záväzky. Žiadajú preto vyriešenie situácie a podpísanie dodatkov platných zmlúv do 31. marca. Každé ďalšie „naťahovanie času“ môže podľa nich spôsobiť nezvratné škody kultúre na Slovensku.
