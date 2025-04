Nečakaný brzdný manéver: Musk cúva z Bieleho domu. Chce sa viac venovať svojej Tesle, ktorá hlási brutálny prepad

Americký výrobca elektrických áut Tesla zaznamenal v prvom štvrťroku 2025 prudký pokles obratu aj zisku. Tržby spoločnosti medziročne klesli o 9 % na 19,3 miliardy dolárov (16,99 miliardy eur) a čistý zisk sa prepadol až o 71 % na 409 miliónov dolárov (359,92 milióna eur).

Spoločnosť o tom informovala v utorok 22. apríla, uviedla agentúra DPA, na ktorú sa odvoláva TASR. Výsledky podľa analytikov nie sú prekvapením, keďže Tesla dodala v prvom štvrťroku len 336 681 vozidiel, čo je pokles o 13 %. Dôvodom bol najmä prechod na modernizovaný model Y, počas ktorého firma na niekoľko týždňov pozastavila výrobu. Zákazníci tak stratili záujem o pôvodnú verziu vozidla.

Musk cúva z DOGE, Tesla klesá

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim firmu sú politické aktivity Elona Muska. Vlani sa stal blízkym spojencom Donalda Trumpa, ktorému venoval viac ako 250 miliónov dolárov (220 miliónov eur) na volebnú kampaň. Následne ho prezident vymenoval za šéfa nového úradu pre efektívnosť štátnej správy (DOGE). Jeho pôsobenie v tejto úlohe vyvolalo vlnu kontroverzií. Niektorí kritici mu vyčítajú bezohľadné škrty, iných odradili jeho pravicové názory.

Musk v utorok oznámil, že od mája výrazne zníži svoj čas venovaný úradu DOGE, aby sa viac venoval Tesle. „Myslím, že pravdepodobne od budúceho mesiaca môj čas vyhradený pre DOGE výrazne poklesne,“ povedal investorom. Americké médiá už niekoľko týždňov špekulovali, že Musk skupinu čoskoro opustí. Trump pritom začiatkom apríla vyhlásil, že Musk môže vo funkcii zostať, dokedy bude chcieť, ale nepriamo naznačil, že jeho odchod je možný.

Politika, clá a nespokojnosť zákazníkov

Tesla čelí aj dosahom Trumpovej obchodnej politiky, konkrétne clám na čínske produkty, ktoré zvyšujú náklady. Napriek tomu, že autá predávané v USA sú montované na domácej pôde, Tesla stále závisí od komponentov vyrobených v Číne. Ako informuje BBC, spoločnosť varovala, že „rýchlo sa meniaca obchodná politika“ môže výrazne ovplyvniť jej dodávateľské reťazce aj dopyt.

Elon Musk navyše čelí protestom a bojkotom Tesly po celom svete, ktoré sú reakciou na jeho politickú angažovanosť a kontroverzné výroky. V tejto súvislosti médiá citovali jeho vyjadrenie, že „útoky smerujú na mňa a tím DOGE“, no svoju úlohu vo vláde stále označuje za „kritickú“.

Skepsa investorov a neistá budúcnosť

Akcie Tesly od začiatku roka klesli o 37 %, hoci po zverejnení výsledkov v utorok večer mierne vzrástli. Musk opakovane tvrdí, že budúci rast firmy má zabezpečiť umelá inteligencia, no investori zatiaľ zostávajú opatrní. Georg Ell, bývalý riaditeľ Tesly pre západnú Európu, v rozhovore pre BBC povedal, že Musk by sa mal sústrediť na to, čo vie najlepšie, a to na technologické inovácie.

„Elon nie je človek, ktorý by sa obklopoval rôznorodými názormi. Je veľmi cieľavedomý a samostatný,“ dodal Ell, ktorý dnes vedie softvérovú firmu Phrase.