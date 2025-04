Cestovanie vlakom na Slovensku sa navždy zmení: ZSSK plánuje obrovskú modernizáciu, takto to bude vyzerať

Hoci sa cestovanie vlakom na Slovensku zlepšuje len veľmi pomaly a vyspelé krajiny sú od nás stále veľmi ďaleko, do cestovania týmto druhom dopravy plánuje ZSSK investovať približne 1,2 miliardy eur, prevažne z európskych peňazí. To, či budú vlaky chodiť načas a Slováci sa nebudú musieť každý deň obávať, či ich súprava vôbec vyrazí a oni tak prídu do práce či školy, ukáže až čas.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Suma 1,2 miliardy eur pritom nemusí byť konečná, v hre je ďalšie navýšenie. Je to najväčšia modernizácia v histórii Železničnej spoločnosti Slovensko, píšu Aktuality. Ide prevažne o nákup elektrických, batériových a veľkokapacitných súprav a vozňov. Konkrétne sa plánuje kúpiť:

Osem diaľkových elektrických jednotiek za 644,9 milióna eur bez DPH, s kapacitou 550 miest

16 batériových vlakov BEMU za 306 miliónov eur bez DPH

Dve veľkokapacitné elektrické jednotky za 102 miliónov eur bez DPH, s kapacitou 560 miest

10 nových lôžkových vozňov za 90,3 milióna eur bez DPH

10 modernizovaných ležadlových vozňov Bmeer za 36,5 milióna eur bez DPH

Ďalej sa pripravujú projekty nových stredísk technicko-hygienickej údržby v Žiline a Košiciach, neskôr sa k nim pridá Humenné, Zvolen a Nové Zámky. Podľa odborníka Jiřího Kubáčka by však slovenské trate potrebovali úplne iné investície, než do vozňov. Výrazne horšie je na tom vraj samotná infraštruktúra.