Nečakané slová Danka: KDH by si vedel predstaviť za koaličného partnera, Matovičovci ho príjemne prekvapili

Foto: TASR (Martin Baumann)

Tomáš Mako
TASR
Danko sa vyjadril k aktuálnym politickým témam.

Koaličný návrh novely ústavy bol výzvou pre všetkých opozičných poslancov, ktorí sa hlásia ku konzervatívnym témam. Do poslednej chvíle nebolo isté, či sa nazbiera ústavná väčšina a ak by sa hlasovalo v pôvodnom, štvrtkovom termíne, chýbal by jeden hlas neprítomného koaličného poslanca. V TASR TV to povedal predseda SNS Andrej Danko.

Koaličná časť vedenia parlamentu, predseda Richard Raši (Hlas-SD) a podpredsedovia Andrej Danko (SNS) a Tibor Gašpar (Smer-SD) sa preto podľa Danka dohodli, že hlasovanie odložia na piatok a zvýšia tak šancu na úspech ústavnej novely.

KDH si vie predstaviť ako koaličného partnera

Okrem koaličných poslancov a časti KDH však novela potrebovala na schválenie ešte niekoľko opozičných hlasov. „Tipoval som práve na ľudí z Matovičovho hnutia. Prekvapili ma príjemne. Viera v nich zvíťazila,“ povedal Danko.

Pozitívne vníma aj postoj KDH, ktoré si v budúcnosti vie predstaviť aj ako koaličného partnera SNS. V dnešnej vládnej koalícii je podľa neho SNS s pôvodným Smerom-SD a s Hlasom-SD, ktorý vznikol odštiepením od Smeru. „Majú svoje dvadsaťročné vzťahy, väzby,“ povedal s tým, že v tejto vláde mu chýba ešte jeden stabilný partner.

Spomína hranice, ktoré by LGBTI komunita mala hľadať

Podľa bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej sa táto novela ústavy nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti, keďže ľudí s inakosťou vníma ako hrozbu. „Ak sa chceme chrániť pred Bruselom, musíme už všetko dávať do ústavy,“ reaguje Danko.

Novela podľa neho nemá za cieľ poškodiť LGBTI komunitu. „Tu sa nikto nebráni pomôcť homosexuálnym párom pri forme spolužitia, nazerania do zdravotných knižiek alebo dedičské veci. Ale treba si povedať, že všetko má svoje hranice,“ vyhlásil.

Ilustračná foto: Unsplash (Mercedes Mehling)

Aj samotná komunita by podľa neho mala tieto hranice hľadať. „Človek sa začína cítiť ako mačka alebo zviera a potom sa požadujú aj takéto sobáše. Tak to už je zvrátené,“ tvrdí Danko.

Za akceptovateľnou hranicou sú podľa neho aj niektoré vizuály z LGBTI pochodov. „Vidieť chlapa na lane, ktorý musí brechať a mať kožený latex. Nehnevajte sa, je tu aj nejaká ľudská dôstojnosť, a práve preto som hrdý, že naša ústava ako jedna z prvých na svete bude mať obsiahnuté to, že existuje muž a žena, že nie je možné jednoducho toto prekročiť,“ zhrnul predseda SNS.

Konsolidáciu obhajuje hospodárením bývalých vlád

Parlament definitívne schválil aj balík konsolidačných opatrení na budúci rok. „Ja nie som zástanca konsolidácie, ale je to politická nutnosť,“ reagoval Danko. „To, že konsolidujeme, je dôsledok bačovania v rokoch 2020-23,“ tvrdí predseda SNS.

Transakčnú daň od budúceho roka nebudú platiť živnostníci a ďalšie fyzické osoby, podnikatelia. Novelu zákona o dani z finančných transakcií predložila skupina poslancov SNS a jej schválenie bolo podľa Danka kompromisom, ktorý sa v koalícii podarilo dosiahnuť. „Ak by som vyhral voľby, mnohé veci v štáte by som robil inak ako Robert Fico. Zrušil by som aj transakčnú daň. Zrušil by som aj mnohé úrady, ale určite nie ministerstvo športu a cestovného ruchu,“ konštatoval Danko.

Rezort má podľa neho výrazne menší rozpočet ako napríklad prešovský VÚC a väčšina tohto rozpočtu prechádza z ministerstva priamo do športu a cestovného ruchu.

Na úvahy opozičnej SaS o iniciovaní generálneho štrajku na Slovensku Danko reagoval slovami, že táto strana, ktorá hovorí o štrajku, má v programe zrušenie odborov. Dodal, že on sa s odborármi vždy stretával, aj v období, keď bol predsedom parlamentu. „Gröhling to robí len účelovo,“ tvrdí Danko.

