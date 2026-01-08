Nebohá žena mala zviazané ruky a šatku na ústach: Podozrivý napadol policajtov, zasahovať musela sanitka

Foto: TASR/Dano Veselský

Roland Brožkovič
TASR
Zranenia, ktoré si dotyčný spôsobil, si vyžiadali jeho hospitalizáciu.

Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, pričom jedného zranil. Ako v tejto súvislosti informovala banskobystrická polícia, zranil sa aj samotný 43-ročný podozrivý, pričom policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci.

Zranenia, ktoré si dotyčný spôsobil, si vyžiadali jeho hospitalizáciu. „Samotný incident preveruje Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. V súvislosti so zranením policajta bolo začaté trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Nariadili pitvu

K udalosti došlo počas procesných úkonov k prípadu, o ktorom polícia informovala v stredu 7. januára. Konkrétne ide o úmrtie 69-ročnej seniorky v Lučenci, ktoré vyšetruje krajský policajný vyšetrovateľ ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Ako agentúra SITA informovala v stredu 7. januára, policajti začali vyšetrovať úmrtie ženy v Lučenci ako podozrivé.

V utorok 6. januára vo večerných hodinách našli v byte staršiu ženu bez známok života. „Privolaný obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva,“ uviedla polícia s tým, že vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ.

Podľa informácií TV Markíza mala mať spomínaná nebohá žena zviazané ruky za chrbtom, cez ústa mala šatku a telo mala pokryté dekou.

