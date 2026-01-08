Krvavý večer pri Bratislave: Bitka medzi mužmi skončila smrťou jedného z nich, prípad vyšetruje kriminálka

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Vyšetrovateľ krajskej kriminálky začal v rámci procesných úkonov trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.

Polícia vyšetruje vraždu, ktorá sa stala v stredu 7. januára v chatovej oblasti vo Svätom Jure, kde zadržala dvoch mužov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

„V čase okolo 20.11 h sme na čísle 158 prijali oznámenie o fyzickom útoku, ktorý sa odohral medzi viacerými mužmi. Po príchode hliadky bolo zistené, že sa na mieste nachádza jedna zranená osoba mužského pohlavia, ktorá aj napriek poskytnutej pomoci hliadkami zraneniam podľahla. Na osobnej slobode boli na mieste policajtmi obmedzení dvaja muži vo veku 31 a 53 rokov,“ objasnila Šimková.

Doplnila, že vyšetrovateľ krajskej kriminálky začal v rámci procesných úkonov trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala.

