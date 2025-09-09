Nebezpečenstvo je zažehnané: Pyrotechnici hlásia úspech, bombu v Bratislave deaktivovali. Evakuovaní sa vracajú do domovov

Aktuálna správa
Nina Malovcová
Ľuďom už nič nehrozí.

Bombu, ktorú našli pri výkopových prácach v centre Bratislavy, sa podarilo v utorok o 10.45 h bezpečne deaktivovať. Následne ju prevezú na určené miesto. Obyvatelia sa tak môžu opäť vrátiť do okolitých budov, ktoré boli evakuované.

Informuje o tom polícia na sociálnej sieti. „V tejto chvíli už v evakuovanej oblasti nehrozí žiadne nebezpečenstvo a obyvatelia priľahlých budov sa môžu bezpečne vrátiť do svojich obydlí a zamestnaní,“ približuje polícia.

Letecká bomba z druhej svetovej vojny

Munícia bola v hlavnom meste nájdená v pondelok (8. 9.) večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova – Čulenova. Na miesto bola privolaná polícia aj s pyrotechnikmi. Tí určili, že ide o leteckú bombu pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny, uviedli policajti. Pyrotechnici bombu zaistili na účely jej ďalšieho zneškodnenia. Polícia ubezpečila obyvateľov, že im nehrozí nebezpečenstvo.

Doprava bola obmedzená

Pre zneškodnenie nájdenej bomby uzatvorila polícia v utorok ráno pre všetku dopravu viaceré cesty v centre Bratislavy. Išlo o ulice Mlynské nivy, Košická, Prístavná od Plynárenskej, Landererova, Pribinova a Dostojevského rad po Krupkovu ulicu. Zároveň uzatvorila obojsmerne aj Most Apollo. Obmedzenia sa dotkli aj viacerých spojov MHD.

