Konsolidačné opatrenia možno prídu v dvoch častiach: Fico a Kamenický ich najprv predstavia poslancom, neskôr aj verejnosti

Konsolidačné opatrenia na budúci rok môžu byť do Národnej rady (NR) SR predložené v dvoch častiach. Prvá by bola zameraná na všeobecnejšie ekonomické zmeny a druhá na zásahy do štátnej správy a jednotlivých rezortov. Avizoval to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Ján Richter.
Jedna z hlavných úloh nadchádzajúcej schôdze NR SR, ktorá začína v utorok, bude podľa neho práve príprava legislatívnych podmienok, aby sa parlament mohol v októbri zaoberať samotným štátnym rozpočtom na budúci rok. Konsolidačné opatrenia príde premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obidvaja Smer-SD) najprv predstaviť poslancom a následne ich majú popoludní prezentovať verejne na tlačovej konferencii.
Dve časti balíka nie sú vylúčené
„V tejto chvíli to môže byť aj v dvoch častiach. Tá prvá časť sa má týkať tých všeobecno-ekonomických podmienok a riešení a tá druhá sa môže týkať dosahov na štátnu správu, jednotlivé rezorty a ministerstvá. Nevylučujem, že to môže byť dvoch častiach,“ uviedol Richter s tým, že podrobnosti budú známe neskôr.
Balík opatrení, ktoré už budú pripravené, má najprv prerokovať tripartita a následne v stredu (10. 9.) schváliť vláda. Potom bude smerovať do parlamentu. „Budeme sa tomu plynule venovať hlavne v piatok (12. 9.), kedy má minister financií hlavné body rokovania,“ avizoval Richter.
Tripartita sa presúva na neskorší termín
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) neskôr informoval, že zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady k balíku konsolidačných opatrení, ktoré sa malo konať v stredu 10. septembra, sa prekladá na utorok 16. septembra.
„Mimoriadne zasadnutie tripartity som zvolal ešte pred rokovaním vlády tak, ako som to sľúbil sociálnym partnerom. Na základe ich oficiálnej požiadavky sme však zasadnutie preložili na neskorší termín s cieľom vytvoriť väčší časový priestor na oboznámenie sa s materiálom. Zároveň sme sa dohodli, že ich prípadné pripomienky, ktoré budú akceptované vládou, môžu byť zapracované do zákonov aj počas nasledujúceho legislatívneho procesu v parlamente,“ doplnil Tomáš.
SNS stiahne svoje návrhy
Koaličná SNS stiahne z rokovania Národnej rady (NR) SR novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a mala by stiahnuť aj návrh, ktorým chce znížiť plat prezidenta SR. Takisto nezaradení poslanci podporujúci koalíciu stiahnu novelu zákona o hazardných hrách, pretože by sa mal pripraviť vládny návrh. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter. Pokiaľ by sa pri vládnej novele Ústavy SR nenašla dohoda, pripustil odklad hlasovania na ďalšiu schôdzu.
SNS podľa Richtera akceptovala požiadavku ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a stiahla svoje návrhy, ktoré sa priamo dotýkali verejných financií. SNS má stiahnuť novelu, ktorou navrhovala zvýšiť hranicu prednostných hlasov potrebných na posun kandidáta na zvoliteľnú pozíciu z troch na sedem percent. O návrhu SNS o znížení platu prezidenta na polovicu sa podľa Richtera ešte vedú debaty.
Je podľa neho možné, že plat prezidenta i ďalších ústavných činiteľov bude súčasťou konsolidačného balíka. „Plat prezidenta bude podľa všetkého podliehať najväčšej daňovej skupine a aj tak odovzdá jednu tretinu platu štátu,“ naznačil. O návrhu, ktorým chce SNS oslobodiť od transakčnej dane živnostníkov a malé firmy s obratom do 100 000 eur, sa podľa Richtera ešte diskutuje.
Ústava a ďalšie zákony čakajú na hlasovanie
O novele ústavy sa má hlasovať 25. septembra. Richter ešte bude hovoriť s poslancami za KDH a Richardom Vašečkom (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Ak by sa stalo, že nenájdeme dohodu, som pripravený posunúť vec na ďalšiu schôdzu,“ povedal šéf klubu Smeru-SD. Ak by Ján Ferenčák (Hlas-SD) chcel podporiť vládnu novelu len vtedy, ak prejde jeho návrh o zvýšení kvóra na zmenu ústavy z 90 na 100 poslancov, Smer-SD to nepodporí.
„To si žiada omnoho väčšiu diskusiu,“ zdôraznil Richter. Pri zákone o tzv. covidových amnestiách, ktorý parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini, nie je podľa Richtera zhoda v koalícii. Poslanci Smeru-SD nie sú pripravení podporiť veto prezidenta.
„Trváme na zákone, ktorý sme schválili,“ dodal. Parlamentná schôdza by sa podľa Richtera nemala predlžovať, no je možné, že v ďalších týždňoch sa upraví rokovanie tak, že sa skráti obedná prestávka, alebo sa predĺžia rokovacie dni.
