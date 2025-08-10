Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač

Leto je v plnom prúde a ak momentálne nie ste na dovolenke, mnohí sa určite snažíte nájsť spôsob, ako si užiť prípadné voľné dni. Aj tento týždeň vám naši redaktori priniesli viacero tipov, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti. Ak sa vám ale nikde nechce chodiť, aj napriek tomu si na našom webe v rámci sekcie PREMIUM dokážete nájsť to svoje. Čo sa oplatí prečítať?
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica
V utorok 5. augusta sa Juraj Cintula, muž, ktorý v Handlovej strieľal na predsedu vlády Roberta Fica, po tretíkrát postavil pred súd. Prítomní si vypočuli aj výpovede príslušníkov vládnej ochranky. Tí tvrdia, že pri útoku reagovali ihneď, výkrik „zbraň“ však zaznel až po prvom výstrele.
„Z toho, čo som videl, to nevyzerá ako zásah a reakcia ako z učebnice. Ukážková reakcia a zákrok by vyzerali inak, ale o tom sa už veľakrát hovorilo,“ skonštatoval pre interez odborník na bezpečnosť Martin Královič zo SafetyCrew.
Viac o zásahu ochranky, o výpovediach i o tom, ako by mal vyzerať „ideálny zásah“, sa dozviete tu: Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Navštívili sme „Slovenské more“, ostali nám oči pre plač
K nádrži Veľká Domaša, ktorá si vyslúžila prezývku Slovenské more, prichádzame z Košíc počas horúceho piatkového dopoludnia. Čakalo nás ale nepríjemné prekvapenie. Tam, kde mala byť voda, rástli vysoké trávy. Prvýkrát v živote sme videli, ako traktor kosí dno nádrže, akoby to bola lúka. Nízka hladina trápi Domašu už nejaký čas. Mala by po nej turistov voziť výletná loď, tá však ostala na súši ako vyvrhnutá veľryba. Bol to naozaj veľmi smutný pohľad.
Nízka hladina na viacerých miestach zanechala na brehu zapáchajúce mŕtve mušle. Napriek všetkému tu ale stále nájdete miesta, kde môžete stráviť príjemný čas. Napríklad, ohradený areál s názvom Domaša Monica Camp&Glamp žiada za celodenný vstup pre dospelú osobu 2 eurá. Deti do 10 rokov majú vstup zadarmo. Myslíme si ale, že sa to naozaj oplatí. Pol litra piva si môžete dať približne od 2 eur. Nechýba ani kofola za 40 centov za deci. V čase našej návštevy bolo v areáli len zopár ľudí, veríme však, že počas víkendov sa zapĺňa o niečo viac.
Ak sa chcete dozvedieť viac o našej návšteve „Slovenského mora“, prečítajte si reportáž tu: Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Pred 80 rokmi padla na Hirošimu atómová bomba
6. augusta sme si pripomenuli 80 rokov od zhodenia prvej atómovej bomby na japonské mesto Hirošima. Ťažký bombardér B-29 s názvom Enola Gay, pomenovaný podľa matky pilota, bol sprevádzaný ďalšími dvoma bombardérmi. O 8:15 veliteľ posádky, plukovník Paul W. Tibbets, zobral do rúk palubný mikrofón a vyslovil slová, ktoré sa určitým spôsobom zapísali do histórie.
„Tento záznam je určený pre dejiny. Dávajte pozor, čo hovorím. Zhodíme prvú atómovú bombu!“ Asi hodinu pred zhodením bomby zachytili japonské radary americké lietadlá. Výstraha bola odoslaná do viacerých miest, vrátane Hirošimy. Keď Japonci zistili, že sú to len tri lietadlá, nevyslali k nim ani stíhačky a odporučili obyvateľom, aby sa pre istotu schovali do krytov. Japonci predpokladali, že ide o prieskum.
Čo sa dialo ďalej a aké to malo dôsledky, si môžete prečítať v našom článku: Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu?
Dve americké atómové stíhacie ponorky sa priblížili k Rusku. Krátko predtým mal šéf Ruskej federácie Vladimir Putin spustiť na vodu ruskú strategickú jadrovú ponorku K-555 Kňaz Požarskij triedy Borey. Priblížil sa svet ku konfliktu, ktorý ho môže zničiť?
Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár pre interez uviedol, že tento krok, ktorý USA podnikli, práve naopak, stabilizuje situáciu. „Znižuje sa riziko hrozby zo strany Ruskej federácie, a tým sa posilňuje stratégia vzájomného jadrového odstrašenia. Eliminuje sa riziko prekvapivého ruského úderu. Putin si je vedomý, že Spojené štáty odpovedajú rýchlo a že prípadný útok by bol neúspešný,“ povedal.
Viac o situácii i o tom, čo si o nej myslí odborník, si môžete prečítať tu: Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach
Jedno odvolanie za druhým. Prichádzali možno nečakane, a možno boli na ne tí, ktorých sa v konečnom dôsledku dotklo najviac, pripravení. „Au,“ odpovedala Alexandra Kusá, niekdajšia riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG) na otázku, ako si spomína na 7. august 2024 – deň, kedy ju ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala z funkcie.
O deň skôr, 6. augusta, bol z pozície generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) odvolaný Matej Drlička. Po takmer dvoch mesiacoch bol odvolaný šéf Slovenského národného múzea Branislav Panis.
Atmosféra v kultúre a umení sa za posledný rok zmenila. Upozorňujú na to mnohé organizácie a platformy, ktoré poukazujú na kroky MK SR. Tie podľa nich smerujú k deštrukcii a rozkladu. Interez oslovil viaceré osobnosti z kultúry, ktorých sme sa pýtali na to, ako vnímajú aktuálnu situáciu.
Ako odpovedali Ivana Šáteková, Dano Dangl, Alžbeta Lukáčová, Ady Hajdu, Bohunka Koklesová, Peter Kalmus a Matej Drlička, si prečítate na tomto odkaze: Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo
Tento prírodný poklad na Liptove je medzi turistami veľmi populárny počas celého roka. Chodia sem plavci, turisti, cyklisti, ale dokonca aj lyžiari. My sme sa toto miesto vybrali preskúmať mimo najväčšieho náporu – podvečer, keď tu vládne pokoj a ticho. Čakala nás poloprázdna, pekne upravená pláž, čistá voda a zážitkové plávanie v blízkosti kačiek a rýb.
K vodnej nádrži sme sa vybrali v piatok tesne pred šiestou hodinou večer. V tom čase už odchádzali poslední návštevníci a stánok s občerstvením na pláži balili, no stihli sme si všimnúť, že všetky nápoje ako pivo, kofola a nealko predávajú za 2,50 eura. Kúpiť si však môžete aj viacero druhov nanukov. Voda je veľmi čistá, miestami celkom priezračná, vstup do nej je síce trochu bahnitý, ale nič, čo by pokazilo zážitok. Navyše, práve tu zažijete jedinečné plávanie s kačkami a veľkými rybami.
Celú reportáž si môžete prečítať tu: Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Gruzínec Mamulašvili pre interez prehovoril o údajnom prevrate
Ešte na začiatku roka mal mať zakázaný vstup na územie Slovenska a do schengenského priestoru, o niekoľko mesiacov sa však prechádzal pred Úradom vlády SR. Mamuka Mamulašvili podľa predsedu vlády Roberta Fica spoločne s ďalšími plánoval ozbrojený prevrat v krajine.
On to odmieta, bezpečnostné zložky aj ministerstvo vnútra sa priamej odpovedi na otázku, ako sa sem opäť dostal človek, ktorý má predstavovať nebezpečenstvo, a čo s tým urobili, vyhýbajú. „Pravda je taká, že som nikdy neplánoval žiadny prevrat ani na Slovensku, ani v žiadnej inej krajine. Lož, ktorú šíril predseda vlády, sa úplne rozpadla vo chvíli, keď ma ani nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu do krajiny,“ povedal pre interez Gruzínec Mamuka Mamulašvili.
O „prevrate“, názor politológa aj reakciu bezpečnostných zložiek si môžete prečítať tu: Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Vražda herečky Sharon Tate šokovala svet
Pred 56. rokmi zavraždili fanatickí mansonovci slávnu herečku Sharon Tate. Jej vražda šokovala svet a za všetkým stál Charles Manson. Ten sa narodil do problematického prostredia. Detstvo strávil s matkou alkoholičkou, ktorú odsúdili za krádež a on zostal pri príbuzných. Keď sa jeho matka z väzenia vrátila, podľa jeho slov bol veľmi šťastný. Ona však svojho syna chcela umiestniť do detského domova. Prvé zločiny v podobe niekoľkých ozbrojených lúpeží a prepadnutí spáchal Charles Manson ako trinásťročný. Jeho neskoršia najslávnejšia obeť mala v tom čase len štyri roky.
Dospievanie strávil Charles Manson v niekoľkých nápravných zariadeniach a detských domovoch. Po ukradnutí auta, vylúpení niekoľkých čerpacích staníc a prekročení federálnych hraníc končí v roku 1951 v zariadení vo Washingtone. Tu je tesne pred svojimi 18. narodeninami podrobený testom spôsobilosti. Namerajú mu IQ 109, čo je 9 bodov nad národným priemerom, označia ho za agresívneho asociála a odporučia väzbu v zariadení s najnižším stupňom bezpečnosti.
Ako sa mu podarilo sfanatizovať ďalších ľudí, a prečo ich brutálne vraždenie šokovalo celý svet, si môžete prečítať v našom článku: Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Dostane sa Kočner na slobodu?
Vo väzení si odpykáva 19-ročný trest za falšovanie zmeniek. Po siedmich rokoch by sa údajne mohol pokúsiť dostať na slobodu. Marian Kočner a jeho právnici sa spoliehajú na nedávny rozsudok Súdneho dvora EÚ a na novelu Trestného zákona.
Ich spojenie by podľa obhajcov bývalého podnikateľa znamenalo uplatnenie nižších trestných sadzieb a Kočner by tak mohol vyjsť z väznice v Leopoldove v predstihu. Ako však pre interez uviedol advokát Peter Kubina, úvahy Kočnerovho obhajcu aktuálne možno považovať za veľmi predčasné až hypotetické.
O tom, na aký prípad sa odvoláva Kočnerov advokát, i to, prečo je podľa Kubinu malá pravdepodobnosť, že sa dostane z väzenia skôr, si prečítate na tomto odkaze: Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre
Navôkol ani živáčika, len domy po baníkoch, hrdzavé veže a nekonečné ticho.
Ak sa odvážite podísť bližšie, zbadáte záblesk stalinistickej architektúry a v centre osídlenia bustu Vladimira Iľjiča Lenina. Nie, reč nie je o Kaukaze ani o Sibíri – a už vôbec nie o Rusku samotnom. Nenápadné banské mestečko leží priamo v Európe, v jej najsevernejšom kúte, kam zavítajú len ľadové medvede, akademici a občasní dobrodruhovia. Toto je Pyramiden – jedna z posledných ruských základní v Arktíde, ktorá si vyslúžila notorickú prezývku „špicberské mesto duchov“.
Viac sa dozviete v článku: Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Natália žije v Amsterdame
„Celkovo si myslím, že som sa naučila doceniť to, aká je na Slovensku krásna príroda, čistý vzduch a kopec miesta.“
Aký je život v Holandsku očami Slovenky? Natália Sládečková nám porozprávala o tom, ako vníma holandskú byrokraciu, nákup potravín, ale aj každodenné fungovanie – opísala, prečo je úroveň niektorých služieb dokonca nižšia, na druhej strane vychválila stav holandských ciest.
Prezradila aj, čo jej najviac chýba, a čo si ako Slovenka nedokázala naplno vážiť, kým neodišla na druhý koniec Európy. Pridala aj tipy na plánovanie dovolenky a prezradila, či jej zachutili vychýrené holandské krokety z automatu. A to zďaleka nebolo všetko.
Viac sa dozviete v rozhovore: Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Ako vyzerala prvá poprava v elektrickom kresle?
Trest smrti je považovaný za veľmi kontroverzný a hoci je v mnohých štátoch zakázaný, v USA má dlhodobú tradíciu. Kým v súčasnosti sa využívajú smrtiace injekcie, v minulosti sa uplatňovala hlavne šibenica. S rozvojom elektriny však prišlo aj na popravu v elektrickom kresle. Prvým človekom, ktorý zomrel na elektrickom kresle, bol William Kemmler.
William v amoku zavraždil svoju manželku. Ešte v ten deň bol obvinený z vraždy a 10. mája 1888 bol odsúdený za vraždu prvého stupňa. Počiatkom tohto roku štát New York, kde bol Kemmler súdený, zaviedol popravu elektrickým kreslom ako vôbec prvý štát. Rozhodlo sa, že Kemmler bude popravený práve na elektrickom kresle, ktoré 7 rokov predtým vynašiel zubár Alfred Southwick.
Ako vyzerala prvá poprava v elektrickom kresle, a prečo ľudia odchádzali z miestnosti, si môžete prečítať v našom článku: Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pripomenuli sme si 80 rokov od pádu atómovej bomby na Nagasaki
9. augusta 1945 sa nad japonským mestom Nagasaki ocitli bombardéry B-29 Superfortress a na palube jedného z nich sa nachádza atómová bomba s názvom Fat Man. O 11:01 veliteľ Charles W. Sweeney nariadi, aby bola na mesto zhodená bomba, ktorá rozhodne nielen o osude jej obyvateľov, ale aj o celej druhej svetovej vojne.
Krátko po bombardovaní japonského mesta Hirošima americký prezident Truman oznámil, že ak Japonsko neprijme ich podmienky, môžu očakávať z neba padajúcu skazu. Japonská vláda nereagovala. Americká vláda sa snažila upozorniť obyvateľov japonských miest, ktoré boli vybrané za potenciálne ciele, medzi nimi aj Nagasaki, že ich mesto môže byť zbombardované rovnako ako Hirošima. Japonskí vojaci však tieto letáky zbierali a likvidovali, aby medzi ľuďmi nevyvolávali paniku. Američania Japonsko varovali, že môže prísť podobný útok, a to kedykoľvek.
Čo sa dialo ďalej a ako sa historické udalosti vyvíjali po zhodení druhej atómovej bomby, si môžete prečítať v našom článku: Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát
Pozreli sme sa do útrob miesta, ktoré je ako z inej planéty.
Ako rýchlo zistíte, návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne nie je práve low-budget zážitok – na druhú stranu, ani váš účet nezruinuje. My sme do jaskyne vstupovali trochu nespokojní – už len parkovanie pod jaskyňou nás vyšlo na 5 eur, čo nie je málo. K tomu sa pridal vstupný poplatok a najmä jeden poplatok navyše, ku ktorému sa vrátime neskôr. Napriek počiatočnému mrmlaniu sme všetko zaplatili a ukázalo sa, že to stálo za každé euro.
Viac sa dozviete v reportáži: Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Nahlásiť chybu v článku