Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu

Dve americké atómové stíhacie ponorky sa priblížili k Rusku. Krátko predtým mal šéf Ruskej federácie Vladimir Putin spustiť na vodu ruskú strategickú jadrovú ponorku K-555 Kňaz Požarskij triedy Borey. Priblížil sa svet ku konfliktu, ktorý ho môže zničiť?

Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár pre interez uviedol, že tento krok, ktorý USA podnikli, práve naopak, stabilizuje situáciu.

„To, že sa presúvajú jadrové ponorky, znižuje riziko väčšieho konfliktu. Znižuje sa riziko hrozby zo strany Ruskej federácie, a tým sa posilňuje stratégia vzájomného jadrového odstrašenia. Eliminuje sa riziko prekvapivého ruského úderu. Putin si je vedomý, že Spojené štáty odpovedajú rýchlo a že prípadný útok by bol neúspešný,“ povedal.

Čo sa stalo?

Americký prezident Donald Trump dal začiatkom minulého týždňa Moskve nové ultimátum. Buď pristúpi na mierové rokovania už skôr, respektíve do 8. augusta, alebo zavedie sekundárne clá pre krajiny obchodujúce s Ruskou federáciou.

Ak by Trump dodržal svoje slovo, takýto krok by sa dotkol aj Slovenska. Znamenalo by to pre nás napríklad 100 % clá na vývoz automobilov do USA.

Odpoveďou na Trumpovu výzvu boli vyhrážky podpredsedu Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrija Medvedeva, ktorý do USA odkázal, že ultimátum je krokom k vojne medzi Ruskom a Spojenými štátmi.

„Rusko nie je Izrael, ani Irán. Každé nové ultimátum je hrozbou a krokom k vojne. Nie medzi Ruskom a Ukrajinou, ale s (Trumpovou) vlastnou krajinou,“ napísal na sociálnej sieti niekdajší prezident Ruska.

Trump so svojou reakciou neotáľal, Medvedeva označil za neúspešného bývalého prezidenta, ktorý by si mal dávať pozor na jazyk. „Vstupuje na veľmi nebezpečné územie!“ napísal a krátko nato vyslal k Rusku jadrové ponorky.

Šéf Bieleho domu zároveň neskôr vyhlásil, že Spojené štáty sú po Medvedevových vyjadreniach „plne pripravené na jadrový konflikt s Ruskom“. Premiestnenie ponoriek bližšie k Moskve bolo podľa neho krokom, ktorý nariadil práve pre hrozby od Medvedeva.

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025

Vyslanie ponoriek je správny krok

Reakcia USA je podľa Bednára v poriadku a odpovedá eskalácii, za ktorou stojí Medvedev. To, čo v poriadku nie je, sú reakcie ostatných krajín. „Podpora Ukrajiny zo strany spojencov je značne váhavá a slabá. Vyplýva to z obáv potencionálnej eskalácia a vojnového konfliktu,“ konštatuje odborník s tým, že samotný krok posunúť ponorky je racionálny a odpovedá štandardom napríklad v čase studenej vojny.

Jadrové stíhacie ponorky, ktoré USA presunuli k Rusku, primárne slúžia na ničenie a sledovanie iných ponoriek. Bednár hovorí, že ide o prieskumné zariadenia, ktoré by mohli zaznamenať napríklad vyplávanie väčšieho množstva jadrových ponoriek Ruskej federácie.

„To by bolo indikátorom skutočnej eskalácie, nielen tej slovnej. Treba to zo strany USA chápať ako zabezpečenie bezpečnosti alebo včasnej výstrahy. Takto dali najavo, že neberú vyjadrenia z Ruska na ľahkú váhu a že sú pripravení na tento scenár,“ vysvetľuje analytik.

Existuje len jeden scenár

V piatok vyprší ultimátum, ktoré dal Trump Putinovi. Aktuálne to však vyzerá tak, že ruský prezident neplánuje uzatvoriť prímerie s Ukrajinou a ukončiť tak vojnu. To potvrdzuje aj Bednár.

„Ruská federácia neplánuje pristúpiť na návrh USA a Ukrajiny na prímerie. Ak by to chceli urobiť, stalo by sa to už dávno, ten samotný návrh je tu už niekoľko mesiacov. Nie je preto možné hovoriť o viacerých scenároch, budeme svedkami len jedného. Moskva sa navyše pripravuje na novú ofenzívu,“ upozornil.

Podľa jeho slov môžeme očakávať, že zo strany Spojených štátov budú vykonané ďalšie kroky smerujúce k podpore Ukrajiny, tie ale nebudú viesť k situácii, ktorá by znamenala porážku Ruska. „Ani vláda Donalda Trumpa nie je pripravená vyhrať vojnu na Ukrajine. Preto nemôžeme očakávať, že by konflikt do konca roka skončil,“ dodáva na záver.