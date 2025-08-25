Návrat vo veľkom štýle: Po strate a týždňoch mlčania speváčka Sisa Lelkes Sklovská očarila fanúšikov

Foto: Instagram (sisasklovskaofficial)

Frederika Lyžičiar
V plavkách ukázala, že vek je pre ňu len číslo.

Sisa Lelkes Sklovská a jej manžel Juraj Lelkes prežili v uplynulých týždňoch náročné obdobie, počas ktorého sa stiahli z verejného života. Fanúšikovia si všimli ich dlhšie mlčanie, no pravda je, že dvojicu zasiahli rodinné povinnosti, nepríjemný incident, ale aj úmrtie.

Manželia Lelkesovci boli dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou spoločenského diania a verejnosť si zvykla vídať ich na rôznych akciách či v médiách. O to väčší rozruch vyvolalo, keď sa zrazu stiahli do úzadia. Ako uviedol denník Nový čas, telefóny mali vypnuté, na sociálnych sieťach sa odmlčali a vznikol dojem, že sa po nich akoby zľahla zem. Po čase však Juraj Lelkes prezradil, čo bolo dôvodom ich neprítomnosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)

Smutná rodinná udalosť

Ako sme vás prednedávnom informovali, v noci z 11. na 12. júla sa do domu Sisy Sklovskej a Juraja Lelkesa vlámali zlodeji. Zmizli cennosti, vrátane historickej zbierky mincí, pričom škoda bola predbežne vyčíslená na približne 30-tisíc eur. Len o niekoľko týždňov neskôr zasiahla rodinu ďalšia rana.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)


„Nie sme vyparení, vidia nás takisto ako predtým. Mali sme aj povinnosti, tento týždeň sme boli na pohrebe,“ povedal pre Nový Čas Juraj Lelkes. Ako dodal, zomrel Sisin bratranec. „Mal už sedemdesiat rokov a trpel problémami so srdcom.“

Spoločenský život šiel bokom

