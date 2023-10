Naskakovať do vlaku, ktorý sa rozbieha, vás môže vyjsť draho. Hrozí vám niekoľkonásobná pokuta

Niekedy ide čas proti nám, a veci stíhame na poslednú chvíľu. V prípade, ak ste už niekedy meškali na vlak, a naskočili doň počas toho, ako sa začal rozbiehať, nielenže ste ohrozili svoje zdravie, ale hrozila vám aj vysoká pokuta.

Netreba sa spoliehať na to, že vaše vlakové spojenie bude meškať, nie je to pravidlom pri každom vlakovom spojení na Slovensku. Naskakovať do alebo vyskakovať z idúceho vlaku je, samozrejme, zakázané. Cestujúci zodpovedá za to, že „do vlaku nastúpi alebo z neho vystúpi len vtedy, ak vlak nie je v pohybe. Ak je vlak v pohybe, cestujúci nesmie do neho nastupovať ani z neho vystupovať, otvárať a odisťovať dvere vozňov, vykláňať sa z okien a zdržiavať sa na stúpadlách alebo spojovacích mostíkoch,“ uviedol pre interez hovorca ZSSK, Tomáš Kováč.

Za nerešpektovanie týchto pravidiel vám hrozí sankcia, cestujúci ju môže dostať „za narúšanie bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy ostatných cestujúcich, do ktorej môže byť zahrnuté aj nastupovanie/vystupovanie do/z idúceho vlaku. Takéto narušenie bezpečnej prepravy sa sankcionuje 50 eurami,“ uvádza ZSSK.

Neskúšajte to

V prípade, ak sa cestujúcemu do idúceho vlaku nepodarí nastúpiť, alebo z neho vystúpiť a spadne pritom do priestoru nástupišťa či koľají, vlakový personál okamžite zatiahne záchrannú brzdu a mimoriadne zastaví vlak, pričom privolá rýchlu zdravotnú pomoc (RZP).

Kvôli vášmu neuváženému konaniu môže dôjsť aj k zastaveniu vlakovej dopravy, v tomto prípade sú sankcie vyššie: „Cestujúci podľa Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko (PP ZZSK) zaplatí sankciu v prípade, že dôjde z týchto príčin k neoprávnenému zastaveniu a zdržaniu vlaku. Sankcia sa odvíja od kategórie vlaku a času jeho zdržania,“ uviedol pre interez hovorca ZSSK, Tomáš Kováč.

Ak je navyše z tohto dôvodu privolaná na miesto skutku polícia, cestujúcemu hrozí pokuta aj z ich strany.

Známe prípady

Na Slovensku je známych viacero prípadov, kedy sa ľudia pokúšali dostať do vlaku v čase, kedy bol už v pohybe. Napríklad v januári roku 2022 73-ročná žena naskakovala do idúceho vlaku na železničnej stanici v Trnave, pričom pri nástupe padla do kolajiska. „Na celý incident sa s hrôzou pozerali nielen cestujúci, ale aj rušňovodič z druhého vlaku, ktorý ihneď upozornil výpravkyňu. Tá dala urýchlene znamenie na zastavenie vlaku,“ napísala vtedy polícia. Našťastie, nič vážne sa jej nestalo.

Toľko šťastia však v lete tohto roka nemal 90-ročný muž. Starčekovi sa nepodarilo v Trenčíne nastúpiť do idúceho vlaku, rýchlikom bol zachytený a vtiahnutý do koľajiska. To malo za následok amputáciu jeho ľavej dolnej končatiny, o prípade sme písali v samostatnom článku.

Prečo sa dajú dvere otvoriť, keď je vlak v pohybe?

V praxi sa však ukazuje, že vo väčšine vlakov je možné otvoriť dvere aj po vypravení vlaku. „Po prekročení rýchlosti 5 km/h sa dvere zablokujú a nedajú sa otvoriť ani zvonku, ani zvnútra,“ informovala ZSSK. Absolútne blokovanie dverí pri pohybe vlaku je „dnes súčasťou novododaných a modernizovaných osobných vozňov a ucelených elektrických a dieselových jednotiek Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Novými systémami je vybavených cca 550 osobných vozňov“.

Železničná spoločnosť však pracuje na vytvorení jednotných systémov v jednotlivých súpravách. „No do všetkých vozidiel (najmä tých staršej výroby), bohužiaľ, nie je technicky možné namontovať najnovšie systémy.“ Spoločnosť nám to v stanovisku vysvetlila na príklade Škody Felície z roku 1999, do ktorej sa tiež už v súčasnosti nedá namontovať napríklad adaptívny tempomat.