Cestovanie vo vlakoch by malo zdražieť: Ceny lístkov sa nezvyšovali dvanásť rokov, toľkoto si zrejme priplatíme

Zvýšenie cien cestovného vo vlakoch o 15 % v nasledujúcich troch rokoch umožní znížiť výdavky štátu na železničnú dopravu. Ceny lístkov vo vlakovej doprave sa nezvyšovali od roku 2011, pričom inflácia odvtedy dosiahla 39 %.

Ministerstvo financií SR tak zdôvodňuje jedno z takmer stovky navrhovaných opatrení na ozdravenie verejných financií v objeme skoro 10 miliárd eur, tento materiál zverejnilo v stredu. „Cestovné vo vlakoch dnes pokrýva len 20 % nákladov vlakovej dopravy a tento podiel každoročne klesá. V ČR pokrýva 30 % a v Rakúsku 50 % nákladov,“ uviedol rezort financií.

Zároveň navrhuje zaviesť automat, ktorým sa cestovné každý rok zvýši o infláciu bez potreby jednorazových šokov v budúcnosti, podobne ako je nastavený automat pri elektronickom mýte na cestách.

„V rámci opatrenia je vhodné prehodnotiť aj výšku sadzieb na krátke trasy v porovnaní s dlhými cestami a ceny za doplnkové služby vo vlakoch – miestenky, spacie vozne,“ priblížilo ministerstvo. Možná úspora výdavkov štátu po zvýšení cestovného vo vlakoch by mohla dosiahnuť budúci rok 12 miliónov eur a v ďalších dvoch rokoch 24 miliónov eur a 36 miliónov eur.

Zníženie zliav pre železničných nákladných dopravcov o 50 % je ďalším navrhovaným opatrením v železničnej doprave. To by malo ušetriť ročne 11 miliónov eur. Štát poskytuje železničným nákladným dopravcom cez Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zľavy z úhrady za použitie železničnej infraštruktúry v celkovej výške 22,5 milióna eur. Úhrada za použitie železničnej infraštruktúry predstavuje 5 % nákladov nákladných dopravcov.

„Poskytované zľavy znižujú ceny pod úroveň okolitých krajín. Cena za prístup na trate by mala byť porovnateľná so zahraničím. Dopravcovia sú schopní ju premietnuť do koncovej ceny,“ tvrdí ministerstvo financií. Podľa neho bude potrebné aktualizovať výpočet úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre z roku 2018, pričom zľavy by mali byť zachované prioritne pre segmenty s možným presunom prepravy z ciest na železnice.

Rezort financií navrhuje komerčnú prevádzku

Rezort financií tiež navrhuje komerčnú prevádzku, teda bez dotácií, nočnej železničnej dopravy a vlakov z Košíc a Prešova do Prahy. Na tom by sa dalo v rokoch 2024 až 2026 usporiť 14 až 27 miliónov eur.

Spacie vozne v nočných vlakoch sú podľa rezortu financií nadštandardná služba, ktorá je bežne komerčná. „Tržby z predaja lístkov by mali pokryť náklady na ich prevádzku,“ vyplýva z návrhu. Na linke Prešov/Košice – Praha v súčasnosti jazdí v rámci spolupráce Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Českých dráh vlak Pendolino, ktorý je na slovenskom úseku dotovaný a na českom premáva bez dotácii. Na tejto linke už jazdia aj dvaja súkromní dopravcovia RegioJet a Leo Express.



„Ministerstvo dopravy SR plánuje od roku 2024 pridať ďalšie dotované vlaky na linke Prešov – Praha, ktoré zvýšia dotácie o 5 miliónov eur,“ upozornil rezort financií. Dotácie na týchto linkách sú podľa neho duplicitné a obmedzujú voľnú trhovú súťaž. Nočnú dopravu využíva na Slovensku iba približne 0,2 % cestujúcich, ale tvorí až 5 % dotácie.

Ako ministerstvo financií dodalo, ceny lístkov za miesto v lôžkových a ležadlových vozňoch sú neudržateľne nízke, pričom oproti okolitým krajinám má Slovensko nadmerne husté pokrytie nočnými spacími vlakmi. Regiojet a Leo Express sa už sťažovali na postup ministerstva dopravy pri financovaní duplicitných dotovaných vlakov napriek dostatočnému komerčnému pokrytiu.