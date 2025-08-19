Našiel sa výherca najvyššieho jackpotu tohto roka: Vyplatia mu rozprávkovú sumu, už vie, čo si kúpi ako prvé

Výhra veľkého množstva žrebov v lotérii.

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Američan zbohatol zo dňa na deň.

Vo Virgínii padol obrovský jackpot, ktorý zmenil život anonymnému hráčovi. V žrebovaní lotérie Mega Millions z 27. júna získal rozprávkových 348 miliónov dolárov (približne 316,7 milióna eur). Ide o najvyššiu výhru tejto lotérie od začiatku roka.

Ako uvádza portál KBTX News, výherný tiket bol zakúpený v obchode E & C Mid-Atlantic v meste Burgess. Hráč trafil všetkých šesť čísel vrátane čísla Mega Ball a stal sa rekordným víťazom.

Luxus? Nie, kosačka

Rozhodol sa zostať v anonymite a zvolil si jednorazovú hotovostnú výplatu vo výške 155,6 milióna dolárov (približne 141,6 milióna eur) pred zdanením. Ak by si vybral druhú možnosť, celá suma by mu bola vyplácaná v ročných splátkach počas nasledujúcich 30 rokov.

Kým mnohí by si po takejto výhre kúpili luxusnú jachtu alebo športové auto, tento výherca má skromnejšie plány. Lotériová spoločnosť prezradila, že prvou vecou, ktorú si kúpi, bude kosačka na trávu s nulovým polomerom otáčania.

O výhru takmer prišiel

Víťaz sa prihlásil k svojej výhre až po takmer dvoch mesiacoch. Podľa pravidiel lotérie vo Virgínii musí výherca jackpotu nárokovať výhru najneskôr do 180 dní od žrebovania.

V tomto prípade mal čas iba do 24. decembra, inak by celá suma prepadla a peniaze by sa vrátili do štátneho fondu. Od spustenia Mega Millions v roku 2002 padol jackpot vo Virgínii už desaťkrát, no tento bude v pamäti zapísaný ako rekordný pre rok 2025.

