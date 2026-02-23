Naši hokejisti pobláznili Slovensko: Posledné zápasy si pozrel neuveriteľný počet divákov

Hokej je na Slovensku športom číslo jeden a vždy, keď hrá naša reprezentácia, ide o najsledovanejšiu udalosť daného dňa. Dokazujú to aj najnovšie čísla z olympiády v Taliansku.
V piatok 20. februára sa celkovo najsledovanejším programom dňa stal večerný semifinálový hokejový zápas Slovenska s USA na ZOH 2026. V priamom prenose si ho na :Športe zaplo až 1 719 000 divákov. V sobotu 21. februára bol celkovou jednotkou v sledovanosti zápas Slovenska s Fínskom o bronz, ktorý si na :Športe zaplo až 1 666 000 divákov.
Nový rekord
V nedeľu sa najsledovanejším programom stal finálový hokejový zápas USA s Kanadou. Vysokej návštevnosti sa počas olympiády teší aj špeciálna podstránka stvr.sk/olympiáda, ktorá zaznamenala počas trvania olympiády rekordných 1,75 milióna návštev a takmer 5,8 milióna spustení online prenosu.
Programová služba :Šport bola v piatok celodennou trhovou jednotkou s priemerným podielom na trhu 28,8 %. Lídrom na trhu bola aj v prime time s podielom na trhu až 32,2 % v univerzálnej cieľovej skupine. V sobotu si celkové prvenstvo v sledovanosti vybojoval semifinálový zápas Slovenska s Fínskom na ZOH 2026, ktorý celkovo sledovalo v priemere až 1 158 000 divákov pri trhovom podiele 55,6 % v cieľovej skupine 12+.
Na webe stvr.sk bolo zaznamenaných 245.000 spustení zápasu. Programová služba :Šport bola aj v sobotu celodennou trhovou jednotkou s priemerným podielom na trhu 21,1 %. Lídrom na trhu bola opäť aj v prime time s podielom na trhu 31,2 % v univerzálnej cieľovej skupine.
V nedeľu sa stal celkovou jednotkou v sledovanosti finálový zápas USA s Kanadou na ZOH 2026, ktorý celkovo sledovalo 686 000 divákov pri trhovom podiele 42,7 % v cieľovej skupine 12+. Na webe stvr.sk bolo zaznamenaných 151 000 spustení zápasu. Programová služba :Šport bola v nedeľu opäť celodennou trhovou jednotkou s priemerným podielom na trhu 16,2 %.
