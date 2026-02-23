Dojímavý moment po hokejovom finále medzi USA a Kanadou. Hráči ukázali nádherné gesto

Na deň presne od „Zázraku na ľade“ sa zapísali americkí hokejisti opäť do dejín zimných olympijských hier. Po dlhých 46 rokoch od finálového triumfu nad Sovietskym zväzom v Lake Placid dokázali zdolať v súboji o zlato na ľade v Miláne odvekého rivala Kanadu (2:1 pp).
Duel označovaný za reklamu na hokej priniesol mimoriadne dojemný záver, keďže výber USA nezabudol na svojho zosnulého spoluhráča Johnnyho Gaudreaua a na oslavy historického úspechu prizval jeho rodinu.
Neuveriteľný zápas
Američania ukazovali svoju silu od začiatku turnaja, ktorý právom dostáva nálepku jeden z najlepších v histórii. Zúčastnili sa na ňom hviezdy svetového formátu z NHL, ktoré si mohli zmerať sily prvýkrát po 12 rokoch. A hokej vo finále opäť o čosi viac posunuli smerom dopredu, neuveriteľné tempo vyvrcholilo predĺžením, v ktorom odštartoval americké oslavy útočník Jack Hughes.
Dvadsaťštyriročný center sa podľa New York Post gólom ustanovil za amerického hrdinu, pričom sa mu to podarilo po tom, čo v tretej tretine prišiel o niekoľko zubov po zásahu hokejkou. „Nikto nemiluje hru viac ako on. Má v sebe toľko vášne pre hokej. Je to hráč, ktorý to dokázal,“ citoval portál TSN druhého zástupcu Hughesovcov na turnaji Jackovho staršieho brata Quinna – obrancu, ktorý bol súčasťou najlepšej šestky na ZOH 2026.
Uctili si priateľa
Zlatý americký výber vzdal počas osláv hold svojmu zosnulému kamarátovi Johnnymu Gaudreauovi, a to aj za prítomnosti rodiny Gaudreauovcov. V hľadisku sledovali zápas Johnnyho rodičia Guy a Jay, jeho manželka Meredith a ich dve staršie deti. Tím na ľade pred spoločnou fotografiou priniesol okrem dresu 13 aj trojročnú dcéru Nou a dvojročného Johhnyho juniora, ktorý oslavoval druhé narodeniny práve v deň nedeľného finále.
„Znamená to pre nás všetko. Vidieť tu jeho rodinu, ako nás podporuje, jeho deti, ktoré sme priviedli na ľad. Hovorili sme o tom, že budeme hrať za neho, aby bol na nás Johnny pyšný a myslím si, že sa nám to podarilo,“ uviedol podľa kanadského portálu CBC obranca Zach Werenski. „Bol tu s nami v duchu počas celého turnaja. Mať jeho dres na tímovej fotke a mať pri sebe jeho deti, je pre nás česť. Myslíme na neho,“ doplnil Matthews.
Johnny Gaudreau tragicky zahynul 29. augusta 2024 po tom, čo ho spolu s jeho bratom Matthewom zrazil opitý vodič neďaleko ich rodného mesta Salem v štáte New Jersey.
