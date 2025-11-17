Dvaja muži si na západe Slovenska naložili do košíka tovar za 344 eur a odišli: Pracovníci SBS schytali údery päsťou

Foto: Facebook (Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
Oboch umiestnili do cely policajného zaistenia. V prípade polícia aktuálne vykonáva ďalšie procesné úkony.

Trenčianski policajti začali trestné stíhanie pre prečin krádeže a výtržníctva. Po krádeži dvojice mužov (22 a 32 rokov) v predajni v Trenčíne jeden z nich napadol a zranil pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a napadol aj jedného zamestnanca predajne. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

V nedeľu večer si muži naložili do nákupného vozíka tovar v hodnote približne 344 eur. Následne bez zaplatenia opustili predajňu. Vonku pred ňou ich dobehli dvaja pracovníci SBS spolu s dvoma zamestnancami. Mladší zo zlodejov fyzicky zaútočil na oboch pracovníkov SBS údermi päsťou, okolo ktorej mal omotanú retiazku. Pracovníci SBS utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Po útoku podozrivé osoby z miesta odišli na aute. Odcudzený tovar zostal pred predajňou.

Vypomstilo sa im to

Automobil vypátrali policajti, bol v ňom 22-ročný muž, ktorému obmedzili osobnú slobodu. Druhý, 32-ročný muž vo vozidle nebol, policajti ho vypátrali a po predchádzajúcom súhlase prokurátora zadržali. Oboch umiestnili do cely policajného zaistenia. V prípade polícia aktuálne vykonáva ďalšie procesné úkony.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ak ho máte doma, okamžite sa ho zbavte: Na našom trhu sa objavil nebezpečný výrobok,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac