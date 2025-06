Narcisti nie sú len v partnerských vzťahoch: Niekedy sa skrývajú medzi priateľmi, viete ich odhaliť?

Samotné kamarátstvo nie je vždy zárukou bezpečia a pohody. Aj priateľský vzťah môže byť toxický – vyčerpávajúci, jednostranný a zanechávajúci vás s pocitom prázdnoty či pochybností o sebe.

Podľa magazínu The New York Post na problém narcistických priateľov upozornila tvorkyňa vystupujúca na sociálnej sieti TikTok pod prezývkou @beyondthebruise, ktorá čerpá zo svojich skúseností s domácim násilím. Vo virálnom videu poukázala na to, že narcistov je v platonických vzťahoch často oveľa ťažšie rozpoznať, ako v tých romantických.

Všetko sa točí okolo nich

Hoci narcizmus spájame skôr s romantickými partnermi, odborníci varujú, že rovnaké manipulatívne mechanizmy fungujú aj v priateľstvách. Typickým znakom je nerovnováha – jeden človek berie, druhý dáva. Vonkajšia pohoda pritom často maskuje to, že vás kamarát „vyciciava“ emocionálne aj časovo, až kým nezostanete bez podpory práve v okamihu, keď ju najviac potrebujete.

„Všetko sa točí okolo nich, pričom vám na oplátku dávajú absolútne minimum,“ zdôrazňuje tiktokerka. Ak máte pocit, že ste vo väčšine rozhovorov len komparz a vaše témy sa strácajú, spozornite – narcista nepočúva, čaká na príležitosť otočiť pozornosť späť k sebe.

Každý moment je súťaž